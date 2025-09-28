अकोला

Akola Rain: पावसाने झोडपले; नदी नाले फुल्ल, सततच्या पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकरी धास्तावले

Heavy Rain Akola: सततच्या पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झालेले असताचा आता शनिवारी सुद्धा जिल्ह्यातील जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे जनजीवन प्रभावित झाल्याचे दिसून आले.
अकोला : सततच्या पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झालेले असताचा आता शनिवारी (ता. २७) सुद्धा जिल्ह्यातील जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे जनजीवन प्रभावित झाल्याचे दिसून आले.

