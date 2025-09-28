Akola Rain: पावसाने झोडपले; नदी नाले फुल्ल, सततच्या पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकरी धास्तावले

अकोला : सततच्या पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झालेले असताचा आता शनिवारी (ता. २७) सुद्धा जिल्ह्यातील जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे जनजीवन प्रभावित झाल्याचे दिसून आले. .गत काही दिवसांपासू होत असलेल्या पावसामुळे सिंचन प्रकल्प भरले असून काटेपूर्णा प्रकल्पातून पाणी सोडण्यात आले. सततचा पाऊस व प्रकल्पातून पाणी सोडण्यात आल्याने नदी-नाल्यांना पूर आला असून नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..Nashik Monsoon : ढगफुटीसदृश पावसाने नाशिकला झोडपले; जनजीवन विस्कळीत, पूरस्थिती.जिल्ह्यात यंदा जून महिन्याच्या प्रारंभी वरूणराजाने फारशी कृपा केली नाही. मृगनक्षत्रात पावसाने पाठ फिरवल्याने अनेकांची चिंता वाढली. मात्र जूनच्या अखेरीस मात्र दाेन वेळा मुसळधार पाऊस झाला. परिणामी महिना संपला तेव्हा १५५.८ मि.मी. पावसाची नाेंद झाली. हा पाऊस सरासरीच्या ११३.८ टक्के हाेता. गतवर्षी जून महिन्यात हेच प्रमाण १३९ मिमी (सरासरीच्या १०१.५ टक्के) होते..जुलै महिन्यात पहिल्या आठवड्यात पाच दिवस पावसाची संततधार सुरू हाेती. २२ जुलै राेजी ग्रामीण भागात अतिवृष्टी झाली हाेती. सर्वाधिक पावसाची नाेंद बाळापूर मंडळात तर १७७ मि.मी तर पातूर तालुक्यात ४०.६ मि.मी. पाऊस पडल्याची नाेंद करण्यात आली हाेती. मात्र दमदार पाऊस झाला नाही. ऑगस्टमध्येही पावसाने सरासरी गाठता आली नाही. मात्र १४ सप्टेंबर राेजी आतापर्यंत पावसाने सरासरी गाठली. त्यानंतर मात्र पावसाने विश्रांती घेतली. आता पुन्हा पावसाला प्रारंभ झाला असून जिल्ह्यात यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..नदी-नाल्यांना पूरयंदा सतत पाऊस सुरू असल्याने जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील नदी व नाल्यांमध्ये आधीपासून मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. त्यातच गत दोन दिवसांपासून अधून मधून पाऊस होत असल्याने नदी-नाल्यांना पूर आला आहे. काही गावांमध्ये नदी काठची शेतात सुद्धा पोहोचल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे..सोयाबीनची पाने पडली पिवळीजिल्ह्यात कपाशीनंतर सर्वाधिक सोयाबीन पीकाकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. मात्र यापूर्वी सततच्या पावसाने आवश्यक खत व फवारणी शेतकऱ्यांना सोयाबीनला वेळेत देता आली नाही. अनेक भागातील सोयाबीनची पाने पिवळी पडली. आता पुन्हा पावसाचा इशारा देण्यात आल्याने शेकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. अनेक ठिकाणी येलो मोझॉकचा प्रादुर्भाव झाला आहे..Heavy Rains In Maharashtra: नशीब फाटलं, शिवार नासलं; मराठवाड्यात पुन्हा चौफेर जलधारा, कमरेइतक्या पाण्यात पिके सडली .यलो अलर्ट कायमजिल्ह्यात अधून मधून जोरदार पाऊस होत आहे. त्यामुळे जनजीवन प्रभावित झाले आहे. पुढील दोन दिवस सुद्धा पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याने हवामान विभागाने यलो अलर्टचा इशारा दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सुद्धा नदी काठच्या गावांना सतर्क राहण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.असा आहे साठाप्रकल्प साठा (टक्के)काटेपूर्णा ९९.६५वान ९७.९७मोर्णा १००निर्गुणा १००उमा १००दगडपारवा ९५.९७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.