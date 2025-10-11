Municipal Elections: हिवरखेड नगर परिषदची सूत्रे अकरा महिलांच्या हाती! ईश्वर चिठ्ठ्या निर्णायक; नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव

हिवरखेड : हिवरखेड नगरपरिषदची पहिलीच निवडणूक होणार असून, त्यापूर्वी झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या सोडतीत नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. प्रभाग निहाय सोडतीत ५० टक्के म्हणजे दहा जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. त्यामुळे एकूण ११ महिलांच्या हाती हिवरखेड शहराची सूत्रे राहणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..दि.८ ऑक्टोबर रोजी हिवरखेड नगरपरिषद सभागृहात भरगच्च गर्दीच्या साक्षीने प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत संपन्न झाली. एकूण दहा प्रभाग पडण्यात आले असून, प्रत्येक प्रभागात दोन सदस्य याप्रमाणे २० नगरसेवक जनतेतून निवडून येणार आहेत. नगराध्यक्ष सुद्धा जनतेतून निवडून येणार आहे..नगराध्यक्ष पदाची सोडत आधीच वरिष्ठ स्तरावर पार पडली असून, त्यामध्ये हिवरखेड नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. प्रभागनिहाय २० नगरसेवक निवडून येणार असून, त्यापैकी ५० टक्के म्हणजेच दहा पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत..अनुसूचित जातीसाठी दोन पदे आरक्षित करण्यात आली असून, प्रभाग क्रमांक दोन मध्ये एक जागा अनुसूचित जाती महिला, तर प्रभाग क्रमांक सहा मध्ये एक जागा अनुसूचित जाती साधारण साठी आरक्षित झाली आहे. ओबीसीसाठी एकूण पाच जागा आरक्षित झाल्या असून, त्यापैकी तीन जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. सहा पदे सर्वसाधारण गटात महिलांसाठी राखीव आहेत. विशेष म्हणजे सर्वच्या सर्व दहा प्रभागातून प्रत्येकी एक पद महिला राखीव असल्याने नगराध्यक्ष पदासह एकूण ११ महिलांचे राज नगरपरिषदमध्ये असणार आहे..विशेष म्हणजे ही आरक्षण सोडत निधी नितीन येनकर, जान्हवी गणेश सांगुनवेढे, ईश्वरी सुरेश काळे या तीन चिमुकल्या विद्यार्थिनींच्या हस्ते ईश्वर चिट्ठीने काढण्यात आली. त्यामुळे निधी, जान्हवी, ईश्वरीच्या ईश्वर चिठ्ठ्या निर्णायक ठरल्या. सदर सोडतीचे अध्यक्षस्थानी अकोटचे उपविभागीय अधिकारी मनोज लोणारकर होते. सोडतीची संपूर्ण माहिती, प्रेझेंटेशन, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सतीश गावंडे यांनी दिली. अविनाश दराडे, अभिषेक मस्के, नागेश भाकरे, समाधान वाकोडे आदी अधिकाऱ्यांसह नगरपरिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्था सांभाळली..आरक्षण सोडतीत एकही महिला नव्हती!नगरपरिषद प्रभाग रचनेसाठी आरक्षण सोडत नगरपरिषद सभागृहात पार पडली. त्यामध्ये भरगच्च गर्दी होती. मात्र, सोडतीत ५० टक्के महिला आरक्षण जाहीर होत असताना हजारोंची लोकसंख्या असलेल्या संपूर्ण हिवरखेड शहरातून एकही महिला सोडतीत उपस्थित नसल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे..Maharashtra Politics: सहा जि.प.वर राहणार नारीशक्तीची सत्ता; अकोला, वाशीम, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदियाचा समावेश.कारभार नक्की कोणाच्या हाती?महिला आरक्षण अनेक वर्षांपासून लागू असून, महिलांऐवजी त्यांचे पती, पिता, पुत्र, भाऊ, आदी नातेवाईकच अघोषित कारभार चालविण्याच्या बातम्या महाराष्ट्राच्या व देशाच्या विविध ठिकानांवरून कानी येत असतात. त्यामुळे निवडणुकीत ११ महिलांनी निवडून आल्यानंतर पती, पिता, भाऊ, मुलगा, इत्यादीवर निर्भर न राहता स्वतःची निर्णय क्षमता वापरून स्त्री सक्षमतेचे उदाहरण प्रस्तुत करावे, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. निवडून आलेल्या महिला मतदारांचा विश्वास सार्थकी ठरवतील, असा विश्वास सुद्धा नागरिकांमध्ये दिसून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.