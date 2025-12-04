अकोला

Akola News : हिवरखेड प्रा.आ.केंद्रात अवैध गर्भपाताची शक्यता; अमोल मिटकरींचा आरोप; चौकशीसाठी त्रिसदस्य समिती गठीत!

Hivarkhed Health Inspection : अमोल मिटकरी यांच्या आकस्मिक भेटीत हिवरखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेक त्रुटी आढळल्याचा आरोप करण्यात आला असून जिल्हा प्रशासनाने तातडीने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. तपासणीला सुरुवात झाली असून अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यात येणार आहे.
MLA Amol Mitkari’s Surprise Visit to Hivarkhed PHC

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा


हिवरखेड : येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २ डिसेंबररोजी राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आकस्मिक भेट दिली. या भेटीत त्यांना केंद्रात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्या असून त्यांनी अवैध गर्भपाताची शक्यता वर्तवली आहे. आमदारांनी केलेल्या आरोपानंतर प्रशासनाची झोपच उडाली. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दखल घेत चौकशीसाठी त्रिसदस्य समिती गठीत केली आहे. हिवरखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ग्रामीण रुग्णालय व्हावे या हिवरखेड विकास मंच आणि जागरूक नागरिकांच्या मागणी वरून आमदार अमोल मिटकरी यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू केला होता आणि विधिमंडळात सुद्धा ग्रामीण रुग्णालयाची मागणी रेटून धरली होती.

Akola
Amol Mitkari
MLA
Visit
health

