Akola News : हिवरखेड प्रा.आ.केंद्रात अवैध गर्भपाताची शक्यता; अमोल मिटकरींचा आरोप; चौकशीसाठी त्रिसदस्य समिती गठीत!

हिवरखेड : येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २ डिसेंबररोजी राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आकस्मिक भेट दिली. या भेटीत त्यांना केंद्रात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्या असून त्यांनी अवैध गर्भपाताची शक्यता वर्तवली आहे. आमदारांनी केलेल्या आरोपानंतर प्रशासनाची झोपच उडाली. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दखल घेत चौकशीसाठी त्रिसदस्य समिती गठीत केली आहे. हिवरखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ग्रामीण रुग्णालय व्हावे या हिवरखेड विकास मंच आणि जागरूक नागरिकांच्या मागणी वरून आमदार अमोल मिटकरी यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू केला होता आणि विधिमंडळात सुद्धा ग्रामीण रुग्णालयाची मागणी रेटून धरली होती. .त्यांनतर हिवरखेड नगरपरिषद निवडणुकीच्या दिवशी २ डिसेंबर रोजी आमदार अमोल मिटकरी यांनी हिवरखेड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा आकस्मिक दौरा केला होता. ज्यामध्ये त्यांना अनेक तृट्या आढळून आल्या होत्या. डॉ. झामरकर हे अनेकदा रुग्णालयात उपस्थित नसणे, रुग्णाला सन्मानाची वागणूक मिळत नसणे, डॉक्टरचा स्वभाव व आचरण विनम्र व चांगले नाही. हिवरखेड चा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. झामरकर कर्तव्यदक्ष नाही, दवाखान्यात स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजलेले असतात. औषधांचा पुरेसा साठा नसतो. इत्यादी तोंडी तक्रारी नेहमी नागरिक करीत असतात. त्या संदर्भात त्यांनी जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठांना अवगत केल्यानंतर त्या पार्श्वभूमीवर आज चार डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद च्या सीईओ अनिता मेश्राम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी बळीराम गाढवे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. फरहान खान इत्यादींनी हिवरखेड येथे भेट देऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पाहणी करून चौकशी केली. आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी बळीराम गाढवे यांनी डॉ. विजय जाधव, डॉ. करंजीकर डीआरसिएचओ, डॉ. फरहान खान यांची समिती नेमून त्यांना तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे.

डॉ. झामरकर यांच्यावर कारवाईची मागणी
डॉ. झामरकर हे रुग्णालयात अनेकदा उपस्थित नसणे, रुग्णाला सन्मानाची वागणूक मिळत नसणे, डॉक्टरचा स्वभाव व आचरण विनम्र व चांगले नाही. हिवरखेड चा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. झामरकर कर्तव्यदक्ष नाही, दवाखान्यात स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजलेले असतात. औषधांचा पुरेसा साठा नसतो. इत्यादी तोंडी तक्रारी नेहमी नागरिक करीत असतात. याहूनही आश्चर्य म्हणजे आमदाराच्या दौऱ्यातील तक्रारी व आरोपा नंतर संपूर्ण जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभाग हादरला. जिल्हा परिषदेच्या सीईओ आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी पाहणी साठी हजर झाले. त्यावेळीही डॉ. अनिल झामरकर उपस्थित नसल्याने त्या मगरूर डॉक्टरवर कठोर कारवाईची मागणी होताना दिसत आहे.

हिवरखेड येथे ग्रामीण रुग्णालय व्हावे यासाठी मी शासन दरबारी व विधिमंडळात पाठपुरावा करीत आहे. त्यादृष्टीने रुग्णालयाची सद्यस्थिती काय आहे हे पाहण्यासाठी तेथे आलो असता येथे प्रचंड अस्वच्छता, रक्त व मासाचे गोळे पडलेले दिसून आले. केंद्रातील कारभार ढेपाळलेला व नियोजनशून्य दिसून आला. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल झामरकर यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ आम्ही सहन करणार नाही.- अमोल मिटकरी, आमदार, विधान परिषद सदस्य

आ. मिटकरी यांच्या दौऱ्यानंतर प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तीन सदस्यांची समिती गठीत करून चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या समितीमध्ये माझा समावेश असून आम्ही चौकशी सुरू केली आहे. लवकरच अहवाल वरिष्ठांना देण्यात येईल.- डॉ. फरहान खान, तालुका वैद्यकीय अधिकारी तेल्हारा.