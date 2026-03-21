Akola News : अकोल्यात गॅस संकट तीव्र! १० दिवसांपासून सिलिंडर नाही; नागरिकांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

अकोला : अकोल्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला असून तब्बल दहा दिवस उलटूनही ग्राहकांना सिलिंडर मिळत नसल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. स्वयंपाकघर थंड पडले असून महिलांना प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, अनेक कुटुंबांना पर्यायी साधनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..Dharashiv News: उमरग्यात गॅससाठी लांब रांगा; बुकिंग केल्यानंतरही १५ दिवस प्रतीक्षा;सिलिंडर उशिरा मिळत असल्याने ग्राहक त्रस्त.स्थानिक गॅस एजन्सींवर ग्राहकांनी वारंवार तक्रारी केल्या, फोन केले, प्रत्यक्ष जाऊन विचारणा केली; तरीही 'स्टॉक नाही' किंवा 'उद्या येईल' अशा उडवाउडवीच्या उत्तरांनी नागरिकांची चेष्टा केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या गंभीर प्रश्नावर पुरवठा विभाग कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याने एजन्सीधारकांना मोकळे रान मिळाले आहे. नियम धाब्यावर बसवून वितरणात मनमानी सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे..ग्राहकांकडून असा आरोपही केला जात आहे की, काही ठिकाणी ओळखीच्या लोकांना किंवा व्यावसायिक वापरासाठी सिलिंडर प्राधान्याने दिले जात आहेत, तर सामान्य ग्राहकांना ताटकळत ठेवले जात आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून प्रशासनाविरोधात रोष वाढत आहे. 'तक्रार करूनही काही होत नसेल, तर आम्ही न्याय कुठे मागायचा?' असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. दरम्यान, वाढत्या समस्येमुळे काही भागांत नागरिकांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे..जर तातडीने गॅस पुरवठा सुरळीत केला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा स्थानिक नागरिक संघटनांनी दिला आहे. प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन संबंधित एजन्सींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. शहरातील धनलक्ष्मी गॅस एजन्सीधारकांकडून अशाचप्रकारचा त्रास ऐन ईदच्या दिवशी नागरिकांना झाला. काही नागरिकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया नोंदवत आपला रोष व्यक्त केला..काय म्हणाले नागरिक...१) धनलक्ष्मी एजन्सीवर २० मार्चरोजी नंबर लावला. उद्या या तुम्हाला सिलिंडर मिळेल असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात आलो तेव्हा सिलिंडर मिळू शकले नाही. आठ ते दहा दिवसांपेक्षा कालावधी उलटला तरी अद्याप सिलिंडर मिळाले नाही. सकाळी आठ वाजतापासून आम्ही रांगेत आहोत. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना फोन केला असता फोन उचलला नाही. २) कामधंदे सोडून सिलिंडरसाठी आलो. डीएसी नंबर भेटून दहा दिवसांहून अधिक दिवस झाले तरी सिलिंडर घरी आले नाही. शेवटी आम्ही प्रत्यक्ष आलो. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी फोन उचलला असता ते म्हणतात तक्रार घेवून या..जिल्हयात सिलिंडरचा तुटवडा नाही. ऑनलाइन बुकिंग करून नागरिकांना सिलिंडर दिल्या जात आहे. जे एजन्सी धारक नियमानुसार सिलिंडर देत नसतील त्यांची तक्रार करा. -रविंद्र येन्नावार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला.