पतीचे अनैतिक संबंध, पत्नीने तीन वर्षांच्या मुलीसह विहिरीत घेतली उडी!

बुलडाणा : बुलडाणा (Buldhana) जिल्ह्यातील रायपूर (Raipur) येथील माळवंडी इथं एका विवाहित महिलेनं आपल्या 3 वर्षांच्या चिमुरडीसह विहिरीत उडी मारून आत्महत्या (suicide) केल्याची घटना घडली आहे. पतीचे अनैतिक संबंध आणि सासरच्याकडून होत असलेल्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. (Husbands immoral relationship, wife jumps into well with three-year-old daughter)

मिळालेल्या माहितीनुसार, रायपूर येथील माळवंडी येथील पल्लवी गणेश चव्हाण (वय 30) हिने मुलगी जान्हवी गणेश चव्हाण (वय 3) हिला घेऊन विहिरीत उडी मारून आपली जीवनयात्रा संपवली. मृत महिलेच्या वडिलांनी रायपूर पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे.

यामध्ये पल्लवीचे पती गणेश चव्हाण याचे बाहेर अनैतिक संबंध होते. यावरून दोघांमध्ये वाद होत होता. त्यामुळे तो तिला मारहाण करायचा. तर पती सासू, सासरे व ननंद हे तिला माहेरावरून शेतीचा वाटा आण यासाठी त्रास द्यायचे. तिला मारहाण करून शारीरिक व मानसिक त्रास देत होते. त्यामुळे त्यांच्या त्रासाला कंटाळून पल्लवीने टोकाचे पाऊल उचलले. आपल्या 3 वर्षांची मुलगी जान्हवी चव्हाण हिच्यासह गावाजवळील विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली.

या प्रकरणी पोलिसांनी मृतक महिलेच्या वडिलांच्या तक्रारी वरून गुन्हे दाखल केले आहे. प्रेत पंचनामासाठी ताब्यात घेतले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस करत आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

Husband's immoral relationship, wife jumps into well with three-year-old daughter!