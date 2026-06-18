Akola Zilla Parishad: IAS अनय नावंदर अकोला जिल्हा परिषदेचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी; AIR-32 अधिकाऱ्याने स्वीकारली जबाबदारी

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेचे (भा.प्र.से.) अधिकारी अनय नितीन नावंदर यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे यांनी त्यांच्याकडे पदभार सुपूर्द केला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर. युपीएससी -2021 परीक्षेत अखिल भारतीय स्तरावर 32 वा क्रमांक (AIR-32) मिळवत भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झालेल्या श्री. नावंदर यांची युवा, अभ्यासू आणि लोकाभिमुख अधिकारी अशी ओळख आहे. स्वअभ्यासाच्या जोरावर त्यांनी मिळविलेले यश अनेक स्पर्धा परीक्षार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे. .प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर त्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा येथे सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP) तळोदा येथे प्रकल्प अधिकारी म्हणून यशस्वीपणे काम पाहिले आहे. विविध विकासात्मक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकाभिमुख प्रशासनासाठी त्यांनी विशेष योगदान दिले आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, स्वच्छता, पाणीपुरवठा तसेच पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे विविध विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. नव्या जबाबदारीसाठी अनय नावंदर यांचे स्वागत करण्यात आले असून त्यांच्या भावी कार्यकाळासाठी शुभेच्छा व्यक्त करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.