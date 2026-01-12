अकोला

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! पुणे, दौड, काष्टी रुळाचे काम होणार; नागपूर-पुणे मार्गावरील गाड्या झाल्या रद्द..

Central Railway Train cancellation update: पुणे-दौंड-काष्टी रेल्वे दुहेरीकरणामुळे नागपूर-पुणे मार्गावरील गाड्या रद्द
अकोला : मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातील दौंड आणि काष्टी दरम्यान रेल्वे रूळाच्या दुहेरीकरणाचे काम जानेवारी महिन्याच्या शेवटी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुणे-नागपूर मार्गावरील वाहतूक प्रभावित होणार असून काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याचा फटका स्थानिक प्रवाशांना बसणार आहे.

