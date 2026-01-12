रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! पुणे, दौड, काष्टी रुळाचे काम होणार; नागपूर-पुणे मार्गावरील गाड्या झाल्या रद्द..

अकोला : मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातील दौंड आणि काष्टी दरम्यान रेल्वे रूळाच्या दुहेरीकरणाचे काम जानेवारी महिन्याच्या शेवटी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुणे-नागपूर मार्गावरील वाहतूक प्रभावित होणार असून काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याचा फटका स्थानिक प्रवाशांना बसणार आहे. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने दौंड आणि काष्टी स्थानकांदरम्यान दुहेरीकरणाच्या कामाच्या संबंधात प्री-नॉन इंटरलॉकिंग (प्री-एनआय) आणि नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआय) कामासाठी विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक चालवणार आहे. त्यामुळे नागपूर-पुणे मार्गावरील रेल्वे वाहतूक प्रभावित होणार असून स्थानिक प्रवाशांना त्याचा फटका बसणार आहे. .रेल्वे प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मेगा ब्लॉकमुळे काही रेल्वे गाड्यांचे पुनर्निर्धारण करण्यात आले आहे. त्यानुसार ट्रेन क्रमांक ११०२५ पुणे - अमरावती एक्सप्रेस प्रवास १५, १६, १८-२३ जानेवारी रोजी पुणे येथून १ तास ३० मिनिटांनी उशिराने सुटेल. ट्रेन क्रमांक १२१०३ पुणे - लखनऊ एक्सप्रेस प्रवास ११, १३ जानेवारी रोजी १ तास ५० मिनिटांनी आणि २० जानेवारी रोजी १ तास ३० मिनिटांनी उशिराने सुटेल. .ट्रेन क्रमांक २२८४५ पुणे - हाटिया एक्सप्रेस प्रवास १२ जानेवारी रोजी २ तास १० मिनिटांनी आणि १८, २१ जानेवारी रोजी ०२ तासांनी उशिराने सुटेल. याव्यतिरिक्त ट्रेन क्रमांक ११४०६ अमरावती - पुणे एक्सप्रेस २४ जानेवारी रोजी दोन तास ३० मिनिटांनी नियमित करण्यात येईल..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.या गाड्या करण्यात आल्या रद्दकाही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यात रेल्वे गाडी क्र. ११०२५ पुणे - अमरावती एक्सप्रेस २४ आणि २५ जानेवारी रोजी रद्द करण्यात आली आहे. त्यासोबतच रेल्वे गाडी क्रमांक ११०२६ अमरावती - पुणे एक्सप्रेस २३ आणि २४ रोजी रद्द. ट्रेन क्रमांक १२१२० अजनी - पुणे एक्सप्रेस २५ रोजी रद्द. ट्रेन क्रमांक १२११३ पुणे - नागपूर गरीब रथ एक्सप्रेस २४ जानेवारी रोजी रद्द. ट्रेन क्रमांक १२११४ नागपूर - पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस २३ जानेवारी रोजी रद्द. ट्रेन क्रमांक २२१३९ पुणे - अजनी हमसफर एक्सप्रेस २४ जानेवारी रोजी रद्द. ट्रेन क्रमांक २२१४० अजनी - पुणे हमसफर एक्सप्रेस २५ जानेवारी रोजी रद्द. ट्रेन क्रमांक १२१३६ नागपूर - पुणे एक्सप्रेस २४ जानेवारी रोजी रद्द. ट्रेन क्रमांक १२१३५ पुणे-नागपूर एक्सप्रेस २५ जानेवारी रोजी रद्द करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.