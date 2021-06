होणाऱ्या पती समोरच प्रेयसीला वाहनातून पळविले

बाळापूर : बाळापूरच्या दिशेने निघालेल्या एका वाहनाला काही युवकांनी अडवत एका तरुणीला तिच्या होणाऱ्या पती समोरच वाहनातून ओढून पळवील्याची घटना बाळापूर पोलिसांच्या हद्दीतील कान्हेरी - शेळद दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गावर घडली. या घटनेत आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप होत असून, या प्रकरणी बाळापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू होती. (In front of the future husband, he ran away from the vehicle)

प्राप्त माहितीनुसार इंदूर येथील लोकेन्द्र किरण हा युवक लग्नासाठी अकोला येथे आला होता. अकोल्यात नसरीन नामक या युवकाच्या माध्यमातून अकोल्यातील एका युवतीशी नातेसंबंध जुळले होते. आज, सोमवारी अकोल्यात कुंकवाचा कार्यक्रम आटोपून लोकेन्द्र किरण व त्याचे नातेवाईक सदर युवतीला इंदूर येथे लग्न करण्यासाठी घेऊन जात होते.

संध्याकाळी सहा वाजताच्या सुमारास एका वाहनातून त्या युवतीला घेऊन जात असताना राष्ट्रीय महामार्गावर कान्हेरी - शेळद दरम्यान पाठी मागून भरधाव येणारी कार आडवी लावून वाहन अडवले. सदर युवतीचा हात धरुन एका युवकाने तिला खाली उतरवत दुसऱ्या वाहनात बसवून अकोल्याकडे पोबारा केला.

दरम्यान, चालकालाही त्या युवकांनी मारहाण केली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच लोकेन्द्र किरण याने बाळापूर पोलिसांशी संपर्क साधला असता वाहतूक पोलिस कर्मचारी गणेश वीर, पातोंड व पोलिस ताफा घटनास्थळी हजर झाला. त्यांनी इंदूर येथील वाहन पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

