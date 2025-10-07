Akola Hospital: सर्वोपचार रुग्णालय परिसरात अश्लील चाळे! रुग्णांच्या नातेवाईकांसोबत गंभीर प्रकार : समता लॉनमधील घटनेने खळबळ

श्रीकांत राऊत अकोला : सर्वोपचार रुग्णालय परिसरात काही दिवसांपासून अश्लील चाळे घडत आहेत. समता लॉनच्या जागेवर रुग्ण व नातेवाईकांसाठी विश्रांती घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी काही समाजकंटकांनी गैरप्रकार सुरू केले आहेत. चार दिवसांपूर्वी घडलेल्या अश्लील कृत्याचा व्हिडिओ समोर आल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..रुग्णालय प्रशासनाने समता लॉनमध्ये रुग्णांची व्यवस्था केली आहे. पण या जागेचा गैरवापर होत असून रात्रीच्या सुमारास अश्लील प्रकार या ठिकाणी घडत आहेत. दरम्यान, काही कर्मचाऱ्यांनी या प्रकारांविषयी अधिकाऱ्यांना मौखिक तक्रारी दिल्या..मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. परिसरात सुरक्षारक्षक असतानाही रात्रीच्या वेळी असे प्रकार घडत असल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे..सर्वप्रथम रुग्णालयाच्या आवारात सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे, रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करणे आणि अशा प्रकारांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. गैरकृत्ये करणाऱ्यांचा शोध घेत त्यांच्यावर प्रशासन काय कारवाई करणार, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे..ॲम्ब्युलन्समध्ये रात्रीस खेळ चाले!चिंताजनक बाब म्हणजे रुग्णालयाच्या आवारात उभ्या असलेल्या खासगी ॲम्ब्युलन्समध्ये असेच प्रकार घडत आहेत. रुग्णालयाच्या आवारात अनेक खासगी ॲम्ब्युलन्स रात्री उभ्या असतात. काही जण या ॲम्ब्युलन्सचा गैरवापर करत असून, या प्रकरणी कोणतीच कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. खासगी ॲम्ब्युलन्सना ठराविक वेळेनंतर रुग्णालयाच्या आवारात प्रवेशबंदी करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. .सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह मेस्को आणि एमएसएफ कंपनीचे सुरक्षारक्षक जीएमसीत आहेत. सर्वोपचार रुग्णालयाच्या परिसरात एका कामगाराचा खून झाल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली. त्या घटनेनंतरही सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. परिसरात सुरक्षारक्षकांची अनुपस्थिती आणि रात्री गस्त नसल्याने समाजकंटकांना मोकळे रान आहे. प्रशासनाने यापूर्वीच काही ॲक्शन घेतली असती, तर आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा सूर उंट उमटत आहे. .Crime: पैसे परत कर नाहीतर...; प्रेयसीची धमकी, ५० वर्षीय प्रियकर संतापला, रागाच्या भरात २ मुलांसह महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य.सर्वोपचार रुग्णालय परिसरात समता लॉन मध्ये घडलेल्या घटनेची माहिती मिळाली आहे. परिसरात यापुढे असे गंभीर प्रकार घडू नये यासाठी ठोस कारवाई करण्यात येईल. रुग्णालय परिसर रुग्ण व नागरिकांसाठी सुरक्षित राहावा, यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील. खासगी ॲम्ब्युलन्स साठी देखील निर्णय घेऊ.-डॉ.श्यामकुमार सिरसाम, वैद्यकीय अधीक्षक, जीएमसी, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.