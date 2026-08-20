अकोला

Intercaste Marriage: आंतरजातीय विवाहाला विरोधाची भीती; प्रेमीयुगुलाने तलावात उडी घेत जीवन संपवले, मालेगाव तालुक्यात खळबळ

Malegaon Inter Caste Couple Found Dead in Lake: आंतरजातीय विवाहाला कुटुंबीयांचा विरोध होईल या भीतीने प्रेमीयुगुलाची आत्महत्येची टोकाची निवड; गोकसावंगीतील घटनेने सामाजिक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
Inter Caste Couple Found Dead in Malegaon Lake After Fear of Family Opposition Sparks Tragic End to Their Love Story

Inter Caste Couple Found Dead in Malegaon Lake After Fear of Family Opposition Sparks Tragic End to Their Love Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मालेगाव : आंतरजातीय विवाहाला कुटुंबीयांचा विरोध गृहीत धरत प्रेमीयुगुलाने तलावात उडी घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना मालेगाव तालुक्यातील गोकसावंगी परिसरात समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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