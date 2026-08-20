Intercaste Marriage: आंतरजातीय विवाहाला विरोधाची भीती; प्रेमीयुगुलाने तलावात उडी घेत जीवन संपवले, मालेगाव तालुक्यात खळबळ

मालेगाव : आंतरजातीय विवाहाला कुटुंबीयांचा विरोध गृहीत धरत प्रेमीयुगुलाने तलावात उडी घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना मालेगाव तालुक्यातील गोकसावंगी परिसरात समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार महादेव गजानन निंबाळकर (वय २४) आणि निकिता संतोष कांबळे (वय २१) हे दोघे १४ ऑगस्टपासून बेपत्ता होते. यामुळे कुटुंबीयांनी मालेगाव पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली होती. .दरम्यान, १८ ऑगस्ट रोजी तलाव परिसरात मासेमारीसाठी गेलेल्या नागरिकांना त्यांचे मृतदेह आढळून आले. दोघांना विवाह करायचा होता. मात्र, जाती वेगळ्या असल्याने कुटुंबीयांचा विरोध कायम राहील, असे त्यांना वाटले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.घरच्यांना समजावून सांगूनही विवाहाला परवानगी मिळणार नसल्याने दोघांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. या प्रकरणी मालेगाव पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. दोघांवर गोकसावंगी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले असून, या प्रकरणाचा तपास सुरु असल्याची माहिती ठाणेदार राजेश खेर्डे यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.