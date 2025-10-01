Janani Suraksha Scheme: गर्भवती मातांच्या योजनेतून लाखोंची अफरातफर; दोन वर्षापूर्वीच प्रकरण उघड होऊनही कारवाईला बगल

अकोला : गर्भवती मातांसाठी असलेल्या जननी सुरक्षा योजनेचा पैसा गिळंकृत केल्याचा धक्कादायक प्रकार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उघडकीस आला आहे. तब्बल अकरा लाख पन्नास हजार रुपयांची रक्कम थेट स्वतःच्या खात्यात वळवल्याचा गंभीर आरोप महाविद्यालयाच्या सेवानिवृत्त अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांच्यासह इतर तिघांवर झाला असून या प्रकरणाची चौकशी सध्या अमरावती येथील तीन सदस्यीय समितीमार्फत सुरू आहे. सोमवारी (ता.२९) या प्रकरणाशी संबंधित काही अधिकारी व तक्रारदारांचे जबाब नोंदवले आहेत..जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या गरोदर मातांना ६०० ते ७०० रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, या योजनेत लाखो रुपयांचा निधी स्वत:च्या खात्यात वळवला गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी जुने शहरातील गणेश गजाननराव कुरई यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. .त्याची दखल घेत आरोग्य उपसंचालक यांनी अमरावती येथील आरोग्य विभागाच्या तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती गठीत केली. अमरावतीचे डॉ. रमेश बनसोड, डॉ. संदीप हेडाऊ आणि अशोक कोठारी या समिती सदस्यांनी संबंधित अधिकारी व तक्रारदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणी तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक कमलेश भंडारी यांनीही समिती गठीत करुन चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, तेव्हा चौकशी समितीचे अध्यक्ष दीर्घ रजेवर गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पुढे काहीच झाले नाही. आता पुन्हा चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याने खरंच दोषींवर कारवाई होते की चौकशी समितीच्या कामकाजात आणखी कोणते नवे वळण येते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत..६ ऑक्टोबर २०२५ पुन्हा चौकशीया प्रकरणी पुढील चौकशीसाठी समिती ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अकोल्यात येणार असल्याची माहिती आहे. आरोप असणाऱ्यांना चौकशी समितीसाठी हजर राहण्यासाठी पत्र देण्यात आले आहेत. संबंधितांचे जबाब घेतल्यानंतर चौकशी अहवाल आरोग्य उपसंचालक यांना देण्यात येणार आहे..दोन वर्षांपूर्वीच प्रकरण उघडकीसजननी सुरक्षा योजनेसाठी गर्भवती मातांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. दरम्यान, या योजनेच्या सुमारे साडेतीन लाख रुपयांच्या निधीचा तत्कालीन अधिष्ठाता मिनाक्षी गजभिये व स्त्रीरोग विभागा प्रमुख डॉ. अपर्णा वाहणे यांनी अपहार करण्यासाठी स्वत:च्या खात्यावर पैसे वळते केल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर ‘एनएचएम’च्या स्तरावर बॅंक खात्यांची तपासणी करुन यात तथ्य आढळले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न होता पुन्हा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना रान मोकळे करुन देण्यात आल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे..चौघांपैकी एकानेच दिला जबाबसेवानिवृत्त अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये, निलंबित जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, माजी वैद्यकीय अधीक्षक रवी खंडारे तसेच स्त्रीरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. अपर्णा वाहणे यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले होते. चौघांपैकी केवळ रवी खंडारे यांनी चौकशीला सामोरे जात इतरांनी जबाब दिले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात बड्या अधिकाऱ्यांसह त्यांच्या काही पंटरांचा पाय खोलात जाण्याची चर्चा आता आरोग्य विभागात रंगत आहे..Pune Crime : आयुष कोमकर खून प्रकरण; आंदेकर टोळीच्या मारेकऱ्यांची धुळे कारागृहात रवानगी.याआधीही या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र, चौकशी समिती अध्यक्षांनी तत्कालीन अधिष्ठाता व स्त्रीरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ.अपर्णा वाहणे यांना वाचवले. त्यानंतर नवे आरोग्य उपसंचालक डॉ.सुशीलकुमार वाकचौरे यांनी अमरावती येथील डॉक्टरांची समिती गठीत करण्यात आली. मात्र, आताही समिती सदस्यांकडून दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका येत आहे.- गणेश कुरई, तक्रारदार, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.