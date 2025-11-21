अकोला

Tractor Accident: ट्रॅक्टर–दुचाकी धडक, युवकाचा मृत्यू; कापशी वाडेगाव रस्त्यावर अपघातांची मालिका

Road Accident: कापशी ते वाडेगाव या मार्गावर गुरुवारी दुपारी घडलेल्या अपघातात कायखेड (शेगाव) येथील युवकाचा मृत्यू झाला. कापशी तलावाजवळ टू-व्हीलर आणि ट्रॅक्टर यांची धडक होऊन ही दुर्घटना घडली.
कापशी : कापशी ते वाडेगाव या मार्गावर गुरुवारी दुपारी घडलेल्या अपघातात कायखेड (शेगाव) येथील युवकाचा मृत्यू झाला. कापशी तलावाजवळ टू-व्हीलर आणि ट्रॅक्टर यांची धडक होऊन ही दुर्घटना घडली. या भागात गेल्या काही आठवड्यांपासून अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

