Tractor Accident: ट्रॅक्टर–दुचाकी धडक, युवकाचा मृत्यू; कापशी वाडेगाव रस्त्यावर अपघातांची मालिका

कापशी : कापशी ते वाडेगाव या मार्गावर गुरुवारी दुपारी घडलेल्या अपघातात कायखेड (शेगाव) येथील युवकाचा मृत्यू झाला. कापशी तलावाजवळ टू-व्हीलर आणि ट्रॅक्टर यांची धडक होऊन ही दुर्घटना घडली. या भागात गेल्या काही आठवड्यांपासून अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..घटनेविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, दुचाकीवरून जात असलेल्या युवकाला अचानक समोरून आलेल्या ट्रॅक्टरची जोरदार धडक बसली. धडक इतकी तीव्र होती की दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला..विशेषतः डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. अपघातानंतर उपस्थित नागरिकांनी तत्काळ मदत करत रुग्णवाहिका बोलावली. जखमीला तातडीने अकोला येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र उपचारदरम्यान डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. मृतक हा कायखेड (शेगाव) येथील असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..कापशी–वाडेगाव मार्ग हा दोन्ही गावांना जोडणारा प्रमुख रस्ता असून, शेतीमाल वाहतूक, शालेय वाहतूक आणि खासगी वाहने यांची मोठी वर्दळ याच मार्गावरून असते. या रस्त्याच्या काही भागांमध्ये वळणे तीव्र आहेत, तर काही ठिकाणी रस्ता अरुंद असल्याची तक्रार नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. कापशी तलावाजवळील वळण हे विशेषतः अपघातप्रवण मानले जाते. याच ठिकाणी अलिकडच्या काळात अनेक किरकोळ तसेच काही गंभीर अपघात नोंदवले गेले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी अपघाताचा पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. मृत युवकाच्या निधनाने कायखेड (शेगाव) गावात शोककाळ पसरली आहे..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .प्रशासनाकडे उपाययोजनांची मागणीया अपघातानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून रस्त्यावर सुरक्षा उपाययोजना वाढवण्याची मागणी तीव्र झाली आहे. रस्त्याचे रुंदीकरण, धोकादायक वळणांवर रिफ्लेक्टर व चेतावणी फलक, स्पीड ब्रेकर, तसेच प्रकाशव्यवस्था करण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस प्रशासनाने तातडीने संयुक्तरीत्या पावले उचलावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..