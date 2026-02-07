Karanja Car Accident : मूर्तिजापूर–कारंजा मार्गावर भीषण कार अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू, चार जण गंभीर जखमी

कारंजा : मूर्तिजापूर–कारंजा मार्गावर मुरंबा फाट्याजवळ झालेल्या भीषण कार अपघातात (Karanja Car Accident) दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना गुरुवारी (ता. ५) सायंकाळी घडली. मृत व जखमी सर्वजण कारंजा येथील रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Maharashtra Road Accident Today).कारंजा येथील सहा जण एम.एच. ३६ झेड ०९०९ क्रमांकाच्या कारने मूर्तिजापूरकडून कारंजाकडे येत असताना मुरंबा फाट्याजवळ अचानक चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे कार रस्ता सुरक्षा भिंतीला जोरदार धडकून पलटी झाली आणि भीषण अपघात घडला..या अपघातात कारमधील रोहित भगवानदास रिल (वय २५, रा. वाल्मीक नगर, कारंजा) आणि संकेत मेश्राम (वय २५, रा. गवळीपुरा, कारंजा) हे दोघे गंभीर जखमी होऊन मरण पावले. तर यशवंत घनश्याम राठोड (वय ३१, रा. कारंजा), अक्षय संजय रोकडे (वय २७, रा. दादगाव), आर्यन अमोल अंभोरे (वय १९, रा. कारंजा) आणि ओम दीपक मुंदे (वय १९, रा. यशवंत कॉलनी, कारंजा) हे चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत..Leopard Attack in Karad : माजी मंत्री विलासराव पाटील-उंडाळकर यांच्या नातवावर बिबट्याचा हल्ला; अधिराज पाटील जखमी, निवडणूक प्रचारातून घरी परतताना बिबट्याची झडप.घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक व पोलिसांनी तात्काळ मदतकार्य सुरू करून सर्व जखमींना मूर्तिजापूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, रुग्णालयात तपासणीदरम्यान दोघांना मृत घोषित करण्यात आले. उर्वरित चार जखमींवर प्राथमिक उपचार करून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना बाहेरगावी हलविण्यात आले आहे..या भीषण अपघातामुळे कारंजा शहरात शोककळा पसरली असून परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. मूर्तिजापूर पोलिसांनी या घटनेची नोंद घेतली असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.