अकोला

Karanja Car Accident : मूर्तिजापूर–कारंजा मार्गावर भीषण कार अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू, चार जण गंभीर जखमी

Car Accident Near Muramba Phata on Murtijapur–Karanja Road : मुरंबा फाट्याजवळ झालेल्या भीषण कार अपघातात कारंजातील दोघांचा मृत्यू, तर चार जण गंभीर जखमी झाले. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
Karanja Car Accident

Karanja Car Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कारंजा : मूर्तिजापूर–कारंजा मार्गावर मुरंबा फाट्याजवळ झालेल्या भीषण कार अपघातात (Karanja Car Accident) दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना गुरुवारी (ता. ५) सायंकाळी घडली. मृत व जखमी सर्वजण कारंजा येथील रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Maharashtra Road Accident Today)

Loading content, please wait...
accident
accident news
karanja
accident case
Accident Death News
Death in Car Accident

Related Stories

No stories found.