Truck Accident: रोडवर ट्रकचा कहर! भरधाव ट्रकच्या धडकेत एकाचा मृत्यू

Fatal Truck-Motorcycle Collision in Khamsgaon: पिंपळगाव राजा–भालेगाव रोडवर ट्रकच्या निष्काळजीपणामुळे मोटारसायकलला जोराची धडक लागली. या भीषण अपघातात गणेश जाधव यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांचे पत्नी आणि तीन मुले गंभीर जखमी झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
खामगाव : पिंपळगाव राजा–भालेगाव रोडवर झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबातील तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत.

