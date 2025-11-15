Truck Accident: रोडवर ट्रकचा कहर! भरधाव ट्रकच्या धडकेत एकाचा मृत्यू

खामगाव : पिंपळगाव राजा–भालेगाव रोडवर झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबातील तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत..निष्काळजीपणे ट्रक चालवून मोटारसायकलला धडक दिल्यानंतर घटनास्थळावरून पसार झालेल्या ट्रकचालकाला पोलिसांनी अखेर अटक केली आहे. ही घटना १३ नोव्हेंबर रोजी दुपारी साडेबारा वाजताच्या सुमारास घडली..तक्रारदार बळीराम रतन चव्हाण (वय ५०), रा. बेलखेड, ता.खामगाव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रक क्रमांक आर जे-११-जी ए-७००२ चा चालक अत्यंत बेफिकिरीने वाहन चालवत होता. दरम्यान, या ट्रकने एमएच-२८-एएल-३७४५ क्रमांकाच्या मोटरसायकला जोरदार धडक दिली..अपघात एवढा भीषण होता की, दुचाकीस्वार गणेश जाधव (वय ३१) यांचा जागीच मृत्यू झाला. या धडकेत गणेश जाधव यांची पत्नी सपना जाधव, मोठा मुलगा आर्यन (वय ६), दुसरा मुलगा अरुण (वय ४) आणि सात महिन्यांचा रुद्र गंभीर जखमी झाला. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर.मोटारसायकलचे मोठे नुकसान झाले आहे. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून फरार झाला होता. मात्र पोलिसांनी आरोपी शेख मुराद शेख गफार (वय ६५), रा.आशमी नगर, मलकापूर याला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.