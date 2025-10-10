Akola Crime: क्षुल्लक कारणावरून एकाचा खून; एक गंभीर, नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल, चौघांना अटक

मलकापूर : दुचाकीला कट मारल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून एकाचा खून तर एकास गंभीर जखमी केल्याची घटना ता. ८ ऑक्टोबर रोजी घडली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी नऊ जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून, चार जणांना ताब्यात घेतले आहे, तर पाच जण फरार आहेत..गेल्या दोन दिवसात मलकापूर तालुक्यात दोन खूनाच्या घटना घडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडालेली आहे. यासंदर्भात सुधीर सुनिल झाल्टे (वय २१, रा.चित्राळा ता.मुक्ताईनगर) याने मलकापूर पोलिस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, अविनाश झाल्टे यास झोडगा गावाचे समोर कट मारल्याचे कारणावरुन तीन मोटरसायकवरील काही मुलांनी चापटांनी मारहाण केली..त्यानंतर अविनाश हा धुपेश्वरचे पुलावर आला तेव्हा मी व गावातील सतीश गजानन झाल्टे, मनोहर झाल्टे, आदीत्य झाल्टे, दिषक भोलनकर व इतर मुले तेथे पोहोचलो व तेथून मंदिराकडे गेलो. दरम्यान मंदिराजवळ उभ्या असलेल्या मुलांनी अविनाश झाल्टे यास बेदम मारहाण सुरू केली व चाकुने वार केला तसेच सतिश झाल्टे हा आवरण्यास गेला असता धारधार चाकूने सतिशच्या पोटावर, हातावर व डोक्यावर वार केला..यामध्ये सतीष गजानन झाल्टे गंभीर जखमी झाल्याने त्याला उपचारार्थ मलकापूर येथे नेत असतांना त्याचा मृत्यू झाला. तर अविनाश जितेंद्र झाल्टे हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारार्थ जळगाव येथे हलविण्यात आले आहे. अशा फिर्यादीवरून दसरखेड एमआयडीसी पोलिसांनी नऊ जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहे..Crime News : जळगाव-अजिंठा रोडवर गोळीबार: कुसुंबा गावात ८ ते १० जणांच्या टोळक्याची दहशत; दुचाकी दगडांनी ठेचली.याप्रकरणी आतापर्यंत साहिल सुधाकर पालवे, संकेत सुनिल उन्हाळे दोघे रा.गोपाकृष्ण नगर मलकापूर, देवसिंग तिलकसिंग ठाकूर रा.रामवाडी मलकापूर, अरविंद उर्फ गवऱ्या अजय सोळंखे रा.लक्ष्मी नगर मलकापूर यांना अटक केली असून आदीत्य वानखेडे रा.मंगलगेट, ऋषी रामलाल इंगळे रा.माता महाकाली नगर, हर्षल घोंगटे रा.आवा ता.मोताळा, गणेश वायडे रा.सातव प्लाट मलकापूर, कौशल घाटे रा.गाडेगांव मंदीर जवळ मलकापूर हे पाच जण फरार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.