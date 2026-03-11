अकोला

Akola Crime: संतप्त जमावाच्या सामूहिक हल्ल्यात लखन अंभोरेचा मृत्यू; १६ जणांविरोधात गुन्हा, पाचजण अटकेत, नेमकं काय घडलं!

five accused arrested in Lakhan Ambhore death case: अकोला: लखन अंभोरेच्या मृत्यूनंतर संतप्त जमावाच्या हल्ल्याने वस्ती निर्मनुष्य, १६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल
Lakhan Ambhore Death Sparks Outrage; 16 Booked After Violent Crowd Attack

Lakhan Ambhore Death Sparks Outrage; 16 Booked After Violent Crowd Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोट: लखन अंभोरे वय (३५) रा. राजेन्द्र नगर, झिंगाभोई पुरा, अकोट याचा जमावाने केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला आहे. सोमवार दिनांक ९ मार्च रोजी लखन अंभोरे वर काठ्या, लोखंडी पाईप, दगड विटा वापरून जीवघेणा हल्ला झाला होता. या मारहाणीत गंभीर जखमी झाल्यावर त्याला तातडीने अकोला येथे खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते पण उपचारादरम्यान लखन अंभोरे चा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Akola
crime
death
attack
district

Related Stories

No stories found.