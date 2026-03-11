Akola Crime: संतप्त जमावाच्या सामूहिक हल्ल्यात लखन अंभोरेचा मृत्यू; १६ जणांविरोधात गुन्हा, पाचजण अटकेत, नेमकं काय घडलं!

अकोट: लखन अंभोरे वय (३५) रा. राजेन्द्र नगर, झिंगाभोई पुरा, अकोट याचा जमावाने केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला आहे. सोमवार दिनांक ९ मार्च रोजी लखन अंभोरे वर काठ्या, लोखंडी पाईप, दगड विटा वापरून जीवघेणा हल्ला झाला होता. या मारहाणीत गंभीर जखमी झाल्यावर त्याला तातडीने अकोला येथे खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते पण उपचारादरम्यान लखन अंभोरे चा मृत्यू झाला. .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...पैशाच्या आर्थिक देवाण घेवाण वरून त्याला परिवारासह वस्तीतून कायम स्वरूपी हाकलून लावन्याच्या उद्देशाने मारहाण करण्यात आली. त्याचेवर सामूहिक हल्ला करणाऱ्या वस्ती तील त्या १६ जणांविरोधात शहर पोलीस स्टेशनला मृतकाच्या पत्नीकडून तक्रार दाखल केली असून घटनेत सहभागी ६ जणांना ताब्यात ण्यात आले असल्याचे समजते. दरम्यान आज त्यांना विद्यमान न्यायालयासमोर हजर केले असता १६ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..एकच समाजातील दोन गटात सुरु असलेल्या प्रतिशोधाचा अखेर क्रूर अंत झाला असून .१६ जणांच्या जमावकडून झालेल्या जि्वेघेण्या मारहाणीत अखेर लखन अंभोरे याचा अकोला येथें खाजगी रुग्णालयात मृत्युंशी झुंज देतांना मृत्यू झाला या हल्ल्यानंतर संपूर्ण वस्ती निर्मनुष्य झाली होती घटनास्थळी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहिती वरून शहरतील राजेंद्र नगरात झिंगाभोई समाजाची वस्ती असून, या नगरात लखन अंभोरे आपल्या परिवारासह राहायचा, व्याजाने पैसे वाटप करीत तो आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह चालवायचा,पैशांच्या व्यवहारातून अनेकदा त्याचे खटके उडायचे,याआधी फेब्रुवारी महिन्यात त्याच्यावर हल्ला देखील झाला असल्याची माहिती आहे,अशातच दबा धरून बसलेल्या समाजातील एका गटाने संधी साधून लखन ला धडा शिकवायचे ठरविले. दि. ९ मार्च रोजी दुपारी ४ वाजता दरम्यान घराकडे जात असलेल्या लखन अंभोरे त्यांच्या तावडीत एकटा सापडला..एम.एच ३० बी.वाय ९२६८ या दुचाकीने घराकडे जात असतांना अद्दल घडवीण्यासाठी दबा धरून बसलेल्या काही जणांनी राजेंद्र नगर च्या प्रेवश द्वारावर त्याला गाठले,यानंतर दगड विटा लोखंडी पाईप ने लखन अंभोरे वर एकापाठोपाठ एक सामूहिक हल्ला चढवीण्यात आला,हल्ला इतका जबर होता कि लखन घटनास्थळी रक्ताच्या थारोळ्यात पडला.पतीला मारहाण झाल्याचे समजताच पत्नी दुर्गा लखन अंभोरे वय ३२ हिने बचाव करण्याचा प्रयत्न केला मात्र तिच्या सह लखन च्या दुसऱ्या पत्नीला आणि पुतणीला देखील आरोपी कडुन मारहान करण्यात आली, हल्ल्यात गंभीर जखमी लखन याला तातडीने अकोट मधील खाजगी दवाखन्यात दाखल करण्यात आले, मात्र रुग्णाची स्थिती गंभीर असल्याने त्यांला तातडीने अकोला येथे उपचारकरिता हलविन्यात आले..मात्र दि. 10 रोजी पहाटे आठ वाजता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पत्नी दुर्गा लखन अंभोरे हिने अकोट शहर पोलीस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारीत १६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे,घटनेचा तपास सहा.पोलीस निरीक्षक शामूवेल वानखडे करीत आहेत. तपासदरम्यान घटनास्थलाहून पोलिसांनी लोखंडी पाईप, तुटलेला पट्टी चाकू, दगड आदी जप्त असून घटनेत सहभागी ईतर आरोपीचा शोध घेणे सुरु आहे. राजेंद्र नगरात सध्या पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात आहे..तक्रारीत नमूद आरोपीची नावेराम पांडुरंग अंभोरे, अनिल बाबा शिवरकर, गजानन फकीरा अंभोरे, शिवा अमित अंभोरे, राहुल अमित अंभोरे, रोहन मुरली अंभोरे, आनंद गजानन शिवरकर, विजय लाल्या शिवरकर, पंकज गजानन शिवरकर, क्रीश एकनाथ अंभोरे, राहुल हनुमान शिवरकर, मुरली बाबुराव अंभोरे, छोटुदास अया शिवरकर, नंदा गजानन शिवरकर, संगिता विजय शिवरकर, रेखा मुरली अंभोरे सर्व रा.राजेंद्र नगर खानापुर वेस अकोट आरोपींचे विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४९,१०९(१), ११५(२),११८(१),१८९(२),१९०,१९१(२),१९१(३),३५२ नुसार अपराध क्रमांक ३०२/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे.संपूर्ण वस्ती निर्मनुष्यया हल्ल्या नंतर काही वेळातच संपूर्ण वस्ती निर्मनुष्य झालेली पहायला मिळाली राजेंद्र नगरात फक्त पोलिसांचा बंदोबस्त दिसत होता तर समाजातील काही महिलानी शहर पोलीस स्टेशनं बाहेर जमा होतांना दिसल्या..Pune News: चाकणमध्ये काळाबाजार तेजीत! अठराशे रुपयांचा सिलिंडर १० हजारांना, हॉटेल व्यवसायाला तडाखा...६ जणांना ७ दिवसांची पोलीस कोठडीघटनेच्या दिवशी शोध घेऊन ताब्यात घेण्यात आलेले आरोपी राम अंभोरे, अनिल शिवरकर, गजानन अंभोरे, छोटुदास शिवरकर, मुरली अंभोरे व पंकज शिवरकर या सहा आरोपींताना अकोट येथील सत्र न्यायालयात हजर केले असता विद्यमान न्यायालयाने त्यांना १६ मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.