Akola News: पशुपालन, दुग्धव्यवसाय अडचणीत; एलडीओ व पशुधन पर्यवेक्षकांची हजारो पदे रिक्त, लम्पी व इतर आजारांमुळे पशुपालक चिंतेत!

-अनुप ताले अकोला: पशुंच्या आरोग्याची जबाबदारी असणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागातच सध्या मनुष्यबळाचा प्रचंड अभाव असून, पशुसंवर्धन विभागाच्या पुर्नरचनेनुसार पशुधन विकास अधिकारी तथा पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाची हजारो पदे सद्धा रिक्त आहेत. त्यातच लम्पी सारख्या आजाराने राज्यात थैमान घातले असून, उपचाराअभावी पशुपालन तथा दुग्धव्यवसाय धोक्यात आला आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक 'लाडक्या बहिणी' अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.२०२३ साली पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या अधिनस्त पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील ३७६ पदांच्या पदभरतीकरिता जाहिरात प्रकाशित करून पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, प्रक्रियेंतर्गत एक वर्षाहून अधिक कालावधी गेल्याने निम्म्याहून अधिक पदे भरलीच नाहीत. त्यामुळे गुणवत्ता यादीतील शेकडो उमेदवारांना पात्र असूनही रिक्त जागेंवर नियुक्ती मिळाली नाही. त्यानंतर शासनाच्या २०२४ च्या जीआर नुसार पशुसंवर्धन विभागाची पुर्नरचना जाहीर झाली. त्यानुसार पशुधन पर्यवेक्षकांची ३७७२ पदे मंजूर असून त्यांपैकी २९९४ पदे रिक्त आहेत तर, पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची ४६८४ पदे मंजूर असून त्यांपैकी २४७७ पदे रिक्त आहेत. मध्यंतरी पशुधन विकास अधिकार पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली मात्र, ती प्रक्रिया सुद्धा सध्या थांबलेली आहे..गट क संवर्गातील पशुधन पर्यवेक्षकांची मात्र अजूनही कोणतीच जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे शासनाकडून पदभरती प्रक्रिया कधी राबविली जाते याची राज्यभरातील पात्र उमेदवारांना प्रतीक्षा असून मागणी सुद्धा केली जात आहे. शिवाय दुग्धोत्पादन वाढण्याच्या काळात न्यूमोनिया, लाळ्या खुरकत, अतिसार, ज्वर आणि श्वसनाच्या आजारांची पशुंना लागण होत असल्याने पशुपालक आधिच चिंतेत असून, लम्पी (चर्मरोग) आजाराच्या प्रादुर्भावाने राज्यातील पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यातच पशुसंवर्धन विभागात पशुधन पर्यवेक्षक व पशुधन विकास अधिकारी पदाची हजारो पदे रिक्त असल्याने वेळेत व योग्य उपचार मिळणे सुद्धा दूरापास्त झाले आहे..त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी पशुवैद्यकांकडून हजारो रुपये खर्च करून त्यांच्या पशुंचा उपचार करून घ्यावा लागत आहे. राज्यभरातून पशुआरोग्याच्या समस्या वाढत असल्याने व पशुपालन तथा दुग्धव्यवसायावर मोठा परिणाम होत असल्याने शासनाने त्वरित पशुसंवर्धन विभागाची सर्व रिक्त पदे भरावी, अशी मागणी पशुपालकांकडून होत आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.२६६ पदांच्या मागणीला मंजूरीची प्रतीक्षापशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या अधिनस्त २०२३ मध्ये पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील ३७६ पदांच्या पदभरतीची जाहिरात प्रकाशित करून प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, प्रक्रियेला वर्षभराहून अधिक कालावधी लागल्याने त्यांपैकी निम्म्यांहून अधिक पदे रिक्तच राहाली. २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार यापुढे पशुधन पर्यवेक्षकांची पदे एमपीएससीद्वारे भरण्यात येणार असल्याची माहिती असून, त्याअनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाद्वारे २६६ रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात मागणी केल्याची माहिती आहे..