LLB Exam Issue : ‘एलएलबी’च्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्नपत्रिका; चुकीची प्रश्नपत्रिका आल्याने विद्यार्थी संतप्त

एलएलबी तीन वर्षाच्या सेमिस्टर सेकंडच्या सोमवारी (ता.२७) झालेल्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट-२’ या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत गंभीर चूक झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम व संतापाची लाट उसळली.
अकोला - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या एलएलबी तीन वर्षाच्या सेमिस्टर सेकंडच्या सोमवारी (ता.२७) झालेल्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट-२’ या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत गंभीर चूक झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम व संतापाची लाट उसळली.

