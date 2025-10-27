LLB Exam Issue : ‘एलएलबी’च्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्नपत्रिका; चुकीची प्रश्नपत्रिका आल्याने विद्यार्थी संतप्त

अकोला - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या एलएलबी तीन वर्षाच्या सेमिस्टर सेकंडच्या सोमवारी (ता.२७) झालेल्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट-२’ या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत गंभीर चूक झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम व संतापाची लाट उसळली..अकोल्यातील एल.आर.टी. महाविद्यालयासह विविध केंद्रांवर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्यासाठी हजेरी लावली असता, त्यांना मिळालेल्या प्रश्नपत्रिकेवर ‘कॉन्ट्रॅक्ट-२’ असे शीर्षक असले तरी प्रश्नांचा विषय मात्र पूर्णपणे वेगळा असल्याने गोंधळ उडाला.परीक्षा देण्यासाठी हॉलमध्ये गेल्यानंतर चुकीची प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हातात आली. त्यामुळे काही वेळ परिस्थिती गोंधळाची झाली. विद्यार्थ्यांनी त्वरित ही बाब केंद्रप्रमुखांच्या निदर्शनास आणून दिली. केंद्रप्रमुखांनीही तातडीने अमरावती विद्यापीठाशी संपर्क साधला. मात्र, विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने विद्यार्थ्यांचा रोष अधिकच वाढला..विद्यार्थ्यांनी या घटनेविषयी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना निवेदन देत आक्षेप नोंदवला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, ‘परीक्षा विभागातील बी.एस.ओ. अधिकाऱ्यांकडून ही चूक जाणीवपूर्वक झाल्याचा संशय आहे. विद्यापीठाच्या निष्काळजी कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यापूर्वीही एलएलबीच्या गुणपत्रिका आणि परीक्षांमध्ये असेच घोळ झाले होते..विद्यार्थ्यांचा मानसिक आणि आर्थिक दोन्ही प्रकारे तोटा झाला आहे.’ विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून ‘कॉन्ट्रॅक्ट-२’ या पेपरमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना पास करावे. विद्यापीठाने पेपर पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला, तर सर्व विद्यार्थी एकमुखाने त्याचा बहिष्कार करतील. तसेच आंदोलन छेडले जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.निवेदनावर तिसऱ्या वर्षाचे विद्यार्थी पराग गवई, मनोहर वानखडे, सचिन तेलगोटे, रणीत ठाकूर, अहमद इक्बाल शेख, शाम ढोणे, आरती राठोड, अश्विनी शिंदे, भाग्यश्री खोपले, आंचल ढोके, निखिल देशमुख, अब्बास परवेज, कविता तळोकार, पदमा गवई, अंकित नागरे, अभिषेक चांदले, चंद्रकांत चव्हाण, चेतन उन्हाळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..परीक्षा केंद्रावर गोंधळविद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील निष्काळजीपणामुळे प्रत्येक सत्रात काही ना काही चुका होत आहेत. आमच्या मेहनतीचा, अभ्यासाचा कोणताही विचार न करता अशा चूका होत असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावरील शिक्षकांना जाब विचारला..एलएलबी तीन वर्ष अभ्यासक्रमाच्या सेमिस्टर सेकंडच्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट-२’ या विषयाची प्रश्नपत्रिका अभ्यासक्रमाच्या बाहेरील आली आहे. यामागचे कारण शोधले जात आहे. लवकरच हे कशामुळे झाले हे कळेल. वेळापत्रकाच्या नुसार इतर सर्व पेपर होतील. तसेच ‘कॉन्ट्रॅक्ट-२’ हा पेपर दि.२० नोव्हेंबर पूर्वी घेण्यात येईल. त्याचे वेळापत्रक लवकरच प्रसिद्ध केले जाईल.- नितीन कोळी, परीक्षा नियंत्रण अधिकारी, अमरावती विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.