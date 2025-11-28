अकोला

Akola News : निवडणुका होणार की लांबणीवर पडणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे इच्छुकांचे लागले लक्ष

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मंगळवारी (ता. २५) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मंगळवारी (ता. २५) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी त्यांची बाजू मांडली.

