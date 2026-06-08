Akola: शिष्यवृत्तीपासून वयोश्रीपर्यंत ७२ योजनांच्या सेवा १५ जूनपर्यंत बंद, महा-डीबीटीचा फटका

अकोला: महा-आयटी पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणीमधून आपले सरकार सेवा केंद्र चालक आणि नागरिक सावरत असतानाच आता महा-डीबीटी पोर्टलच्या सेवाही विस्कळीत झाल्या आहेत. महाडीबीटी २.० या नव्या आवृत्तीत स्थलांतर करण्याच्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील ७२ योजनांच्या सेवा १ जूनपासून १५ जूनपर्यंत तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांसह शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि लाभार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..महाडीबीटी पोर्टलवरील मॅट्रिकोत्तर (५४), मॅट्रिकपूर्व (१५), संजय गांधी-श्रावणबाळ (२) आणि मुख्यमंत्री वयोश्री (१) अशा एकूण ७२ योजनांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात सोमवार (ता. १) पासून ता. १५ जूनपर्यंत अनुपलब्य करण्यात आल्या आहेत..Gyan Bharatam Mission: ‘ज्ञानभारतम्’ मोहिमेतून जपली जाणार भारताची ज्ञानपरंपरा; संग्राहकांकडील एक कोटी हस्तलिखितांचा शोध घेणार, मौल्यवान वारसा होणार डिजिटल.महाराष्ट्र शासनातर्फे सुधारित सेवा, अधिक कार्यक्षमता आणि घेट लाभ हस्तांतरण योजनांची सुविहित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान महाडीबीटी पोर्टल आता महाडीबीटी २.० वा नव्या स्वरूपात अद्ययावत करण्यात येत आहे. नव्या नियमानुसार ता. १ जूनपासून मॅट्रिकोतर, मॅट्रिकपूर्व, संजय गांधी, श्रवणबाळ आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजनांसाठीचे अर्ज आता केवळ महाडीबीटी २.० पोर्टलद्वारेच स्वीकारले जाणार आहेत. पोर्टल स्थलांतराच्या या कालावधीत अर्जदारांना त्यांचे मागील अर्जाचे तपशील महाडीबीटी २.० पोर्टलवर तात्पुरत्या स्वरूपात पाहता येणार नाहीत. शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांसाठीचे अर्ज विद्याथ्यांना केवळ महाडीबीटी २.० पोर्टलद्वारेच सादर करावे लागतील..'महा-आयटी'चे काम कासवगतीनेगत महिन्याभरापासून कधी चालू कधी बंद, कधी अनेक त्रुटींने चर्चेत राहिलेले महाआयटीचे पोर्टल काही दिवसांपासून सुरळीत केले असत्याचा दावा संबंधितांकडून करण्यात आला. मात्र, या पोर्टलची गतीही कासवगतीसारखी असल्याचे दिसून येत आहे. अजूनही कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी आपले सेवा केंद्र संचालकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र, याकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष होत असल्याने केंद्र संचालक त्रस्त झाले आहेत..कशा होणार त्रुटी पूर्णमहाडीबीटीवर विद्याथ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरले आहेत. अनेकांना शिष्यवृत्तीचे हतेही मिळाले आहेत. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जात काही त्रुटी असेल, तर पोर्टल बंद असल्याने त्यांना आता ता. १५ जूनपर्यंत त्रुटी पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे विद्याथ्र्यांचे नुकसानही होऊ शकते. संबंधितांनी कुठलीही पूर्व सूचना न देता पोर्टल बंद केल्यामुळे विद्याध्यर्थ्यांसह शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे..Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! सलग 10 व्या दिवशी दर घसरले; उच्चांकापासून 29,000 रुपयांनी स्वस्त, आज महाराष्ट्रात किती भाव?.या सेवा झाल्या अनुपलब्धनवीन अर्ज स्वीकारणे आणि नूतनीकरण,अर्जाची छाननीदेयके तयार करण्याशी संबंधित कामे.एमआयसी अहवाल आणि संबंधित सेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.