Mahan Dam: महान धरणाचे दोन गेट ६० सेंटिमीटरने उघडले; ९८.९६ क्यूमेक्स पाण्याचा नदीपात्रात विसर्ग, पाणी पातळी ९६.७८ टक्के

महान : महान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात दि.१२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या पावसामुळे जलसाठ्याच्या पातळीत वाढ होत असल्याने शुक्रवारी (ता.१२) रात्री १२ वाजता महान धरणाचे दोन वक्रद्वार (गेट) प्रति ६० सेंटिमीटर म्हणजे, दोन फुटाणे उघडण्यात आले. या दोन्ही गेटमधून ९८.९६ क्यूमेक्स पाण्याचा नदीपात्रात विसर्ग करणे सुरू आहे..गेट उघडता वेळी महान धरणाचा जलसाठा ९६.७८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. धरण पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पाण्याच्या येव्यानुसार सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गामध्ये कमी जास्त प्रमाणात आवश्यक बदल वेळेवर करण्यात येत आहे..धरणातून नदीपात्रात विसर्ग करतावेळी महान काटेपूर्णा नदीच्या काठावरील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे सूचना वेळोवेळी महान पाटबंधारे विभागाचे वतीने करण्यात येत आहे..धरणाच्या जलाशय परिचालन आराखडानुसार दि.१ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबरपर्यंत महान धरणात ९६.७८ टक्के जलसाठा आरक्षित ठेवावा लागतो. या पंधरवाड्याच्या नियमानुसार धरणाची पाणी पातळी स्थिर आहे. दि.१६ सप्टेंबरच्या पुढे धरणात १०० टक्के जलसाठा आरक्षित ठेऊन त्यावरील अतिरिक्त पाण्याचा नदी पात्रात विसर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Soybean Crisis: सिंदखेड राजा तालुक्यात हुमणी अळीचा मोठा प्रकोप; हजारो एकरांवरील सोयाबीन पीक वाळले, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान.धरणातून नदीपात्रात सुरू असलेला विसर्गमुळे दि.१३ सप्टेंबर रोजी सकाळी महान काटेपूर्णा नदी दुथडी भरून वाहत होती. दि.१३ सप्टेंबर रोजी सकाळपासूनच आभाळ वातावरण असून, हवामान खात्याने दिलेल्या पावसाचा अंदाज आणि धरणात येणाऱ्या पाण्याचा येवा पाहता विसर्ग कमी जास्त करण्याचा निर्णय वेळेवर घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले..