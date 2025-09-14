अकोला

Mahan Dam: महान धरणाचे दोन गेट ६० सेंटिमीटरने उघडले; ९८.९६ क्यूमेक्स पाण्याचा नदीपात्रात विसर्ग, पाणी पातळी ९६.७८ टक्के

Katepurna River: महान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे धरण जलाशय ९६.७८% भरल्याने दोन गेटे उघडून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले. काटेपूर्णा नदी दुथडी भरून वाहत असून नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महान : महान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात दि.१२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या पावसामुळे जलसाठ्याच्या पातळीत वाढ होत असल्याने शुक्रवारी (ता.१२) रात्री १२ वाजता महान धरणाचे दोन वक्रद्वार (गेट) प्रति ६० सेंटिमीटर म्हणजे, दोन फुटाणे उघडण्यात आले. या दोन्ही गेटमधून ९८.९६ क्यूमेक्स पाण्याचा नदीपात्रात विसर्ग करणे सुरू आहे.

