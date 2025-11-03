अकोला

Crop Damage: मोताळा तालुक्यात ढगफुटीसदृश पावसाने झोडपले; शेतीपिकांची नासाडी, शेतशिवारात साचले पाणी, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान

Cloudburst-like Rain Batters Dhammangav Bade Region: धामणगाव बढे परिसरात रविवारी पहाटे ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. पाच तासांच्या मुसळधार पावसाने मका, सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
Crop Damage

Crop Damage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोताळा : तालुक्यातील धामणगाव बढे परिसराला रविवारी (ता. २) पहाटे ढगफुटीसदृश पावसाने झोडपले. जवळपास पाच तास मुसळधार पावसाने थैमान घातले. त्यामुळे मका, सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असून, बळीराजा संकटात सापडला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
rain
Farmer
Crop Damage
Heavy Rain Crop Damage

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com