Crop Damage: मोताळा तालुक्यात ढगफुटीसदृश पावसाने झोडपले; शेतीपिकांची नासाडी, शेतशिवारात साचले पाणी, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान

मोताळा : तालुक्यातील धामणगाव बढे परिसराला रविवारी (ता. २) पहाटे ढगफुटीसदृश पावसाने झोडपले. जवळपास पाच तास मुसळधार पावसाने थैमान घातले. त्यामुळे मका, सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असून, बळीराजा संकटात सापडला आहे..तालुक्यातील धामणगाव बढे, पिंपळगाव देवी, कोल्ही गवळी, आव्हा, उऱ्हा, लिहा, रिधोरा खंडोपंत, वडगाव, किन्होळा, ब्रह्मंदा, खांडवा, निपाणा, सिंदखेड, कोऱ्हाळा, खेडी, पान्हेरा शिवारासह परिसरात रविवारी (ता. २) पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास ढगफुटीसदृश पावसाने थैमान घातले..जवळपास पाच तास पावसाचा तांडव सुरू होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतशिवारात पाण्याचे तलाव साचले. मका, सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांनी मका, सोयाबीनची कापणी करून शेतात सुड्या लावून ठेवले होते. मात्र ढगफुटी सदृश पावसामुळे या सुड्या पाण्याखाली गेल्या आहेत..त्यामुळे शेतीपिकांची मोठया प्रमाणात नासाडी झाली आहे. काही ठिकाणी शेतातील सुड्या पाण्यात वाहून गेल्याचे सांगितले जाते. पान्हेरा येथे कान्हू सती माता यात्रा महोत्सव निमित्त अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, वादळी पावसामुळे या सप्ताहाच्या मंडपाचे नुकसान झाले. तसेच यात्रा परिसरात दाणादाण उडाली आहे..Pune Rain: जिल्ह्यात पावसाने शेतकऱ्यांची धांदल; भोर, मुळशी, जुन्नर तालुक्यांतील भात पिकावर संकट.मागील महिन्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. आता ढगफुटीसदृश पावसामुळे शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्या गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आसवांचा महापूर दाटला आहे. शासनाने पीडित शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे..