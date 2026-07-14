Akola Soyabean: निकृष्ट सोयाबीन बियाणेप्रकरणी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; १५ जुलैला मंत्रालयात निर्णायक बैठक, अकोला निकृष्ट बियाणे वाद

-योगेश फरपटअकोला : अकोला जिल्ह्यात निकृष्ट व बोगस सोयाबीन बियाण्यांच्या वितरणामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी 15 जुलै रोजी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली असून या बैठकीसाठी आमदार सावरकर यांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.अकोला जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांत निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे पेरणीनंतर अपेक्षित उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात तसेच शासनाकडे विविध स्तरांवर सातत्याने केली होती..महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगण्यात येत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. त्यानुसार कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 जुलै रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीत निकृष्ट बियाणे प्रकरणाचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई, नुकसानभरपाई, शासकीय मदत आणि पुढील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे..दरम्यान, या विषयावर जिल्हास्तरावरही हालचालींना वेग आला आहे. सोमवारी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या दालनात शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी, जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी तसेच कृषी औषध विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार रणधीर सावरकर आणि आमदार हरीश पिंपळे उपस्थित होते. बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी, बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबतच्या तक्रारी, पंचनाम्यांची प्रक्रिया आणि पुढील कारवाई यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..बैठकीत शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मागण्या शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर आमदार रणधीर सावरकर यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून अकोला जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या असंतोषाची दखल घेत शासनाने तातडीने मंत्रालयात बैठक घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.आमदार सावरकर यांनी गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठविला असून दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने काही ठिकाणी प्राथमिक स्वरूपाची कारवाई केली असली तरी ती अपुरी असल्याचे त्यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केले होते..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.याशिवाय, आमदार रणधीर सावरकर यांनी यापूर्वी सुचविलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील प्रस्तावाची शासनाने दखल घेत निर्णय घेतल्याचा उल्लेखही प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांनीही स्वागत केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे.निकृष्ट सोयाबीन बियाणे प्रकरणी 15 जुलै रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीकडे अकोला जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून या बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे ठोस निर्णय होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.