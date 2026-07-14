अकोला

Akola Soyabean: निकृष्ट सोयाबीन बियाणेप्रकरणी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; १५ जुलैला मंत्रालयात निर्णायक बैठक, अकोला निकृष्ट बियाणे वाद

Akola fake soybean seed case latest news: निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीवर सरकारची निर्णायक बैठक; दोषी कंपन्यांवर कारवाई व नुकसानभरपाईच्या निर्णयांकडे शेतकऱ्यांची उत्सुकता
Akola Fake Soybean Seed Row: State Government Steps In with High-Level Review

Akola Fake Soybean Seed Row: State Government Steps In with High-Level Review

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-योगेश फरपट

अकोला : अकोला जिल्ह्यात निकृष्ट व बोगस सोयाबीन बियाण्यांच्या वितरणामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी 15 जुलै रोजी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली असून या बैठकीसाठी आमदार सावरकर यांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले आहे.

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