Lakshmi Mukti Yojana : लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत मिळणार पहिला सातबारा; 'त्या' उपसरपंचांच्या लढ्याला मोठं यश, तब्बल 16 वर्ष बघावी लागली वाट

-अर्चना फाटेमोताळा : महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनाने आता सातबारावर पत्नीचे नाव नोंदणी शून्य खर्चात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शेतमालकीत थेट सहभाग मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लक्ष्मी मुक्ती (Lakshmi Mukti Yojana) ही योजना सुरू केली आहे. .योजनेतंर्गत तालुक्यातील पहिला सातबारा चिंचपूर (Satbara) येथील नियोजित शिबिरात मिळणार आहे. मात्र, ही लढाई १६ वर्षानंतर ज्यांनी जिंकली त्यांच्या नावाने हा पहिला सातबारा उतारा होणार आहे. शकुंतला तुळशीराम मापारी असे या रणरागिणीचे नाव आहे. डिसेंबर २००८ मध्ये चिंचपूर ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन उपसरपंच शकुंतला मापारी यांनी ग्रामसभेत एक ऐतिहासिक ठराव घेतला होता. त्यामध्ये सातबाऱ्यावर अधिकृतपणे पत्नीचे नाव असावे जेणेकरून महिलांना मालमत्तेत हक्क मिळावा व महिलांना सन्मान मिळावा, अशी मागणी मापारी यांनी केली होती..'ज्या महिलांनी आम्हाला निवडून दिलं, त्या लाडक्या बहिणींना आम्ही विसरणार नाही'; योजनेबाबत गोगावलेंनी कोणती दिली ग्वाही?.या ठरावाबद्दल तत्कालीन आरोग्य मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी मापारी यांचा सत्कार केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजुरकर यांनी ही मागणी शासनस्तरावर पोचवली. तत्कालीन आ. विजयराज शिंदे यांनी नागपूरच्या अधिवेशनात हा मुद्दा लाऊन धरला होता. त्यावेळी असलेले महसूल मंत्री पतंगराव कदम यांनी पतीच्या सातबारा उतारा व खाते उताऱ्यावर पत्नीचे नाव लावण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चिंचपूरच्या उपसरपंच महिलेसह राज्यातील महिलांना तब्बल १६ वर्ष वाट बघावी लागली आहे..Latur Heavy Rains : अतिवृष्टीचा तब्बल 5 लाख शेतकऱ्यांना फटका; पावसामुळे 3 लाख 68 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित, निसर्गाचा डोळ्यासमोर कोप.शासनाने नुकतीच लक्ष्मी मुक्ती ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे महिलांना शेती मालमत्तेवर थेट हक्क प्रदान करणे आहे. या उपक्रमामुळे महिलांना केवळ मालकीचा अधिकारच मिळाला नाही तर त्यांना आर्थिक निर्णय प्रक्रियेती सहभागी होता येणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील महिलांना हक्क मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी संघर्ष व शासनाकडे पाठपुरावा केला अशा शकुंतला मापारी ह्या राज्यातील एकमेव पदाधिकारी आहेत. त्यांच्या संघर्षाला व मागणीला अखेर यश प्राप्त झाले आहे..लक्ष्मी मुक्ती योजनेच्या प्रणेत्या शकुंतला मापारी यांचे नाव त्यांचे पती तुळशीराम मापारी यांनी सातबाऱ्यावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा अर्ज त्यांनी प्रशासनाकडे दिला आहे. त्यामुळे लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत शुक्रवारी या महिलेला तालुक्यातील पहिला अधिकृत सातबारा मिळणार आहे..'सकाळ'चाही पाठवुरावा'सकाळ' नेहमी सकारात्मक, विकासात्मक व महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी सामाजिक बांधिलकी जोपासत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटत असतो. २००८ पासून 'सकाळ'ने सातबारावर पत्नीचे नाव असावे यासाठी शकुंतला मापारी यांच्या सहकाऱ्याने लढा दिला आहे. हे त्याचे फलित म्हणता येईल..लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत सातबारा मधे पत्नीचे नाव असावे यासाठी जवळपास १५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या सर्वांना २६ तारखेला सातबारा देण्यात येतील. जास्तीत जास्त महिलांनी व पुरुषांनी या योजनेत सहभागी व्हावे अशी प्रश्नातर्फे विनंती.- रश्मी भेंडे, महसूल सेवक, चिंचपूर.