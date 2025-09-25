अकोला

Lakshmi Mukti Yojana : लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत मिळणार पहिला सातबारा; 'त्या' उपसरपंचांच्या लढ्याला मोठं यश, तब्बल 16 वर्ष बघावी लागली वाट

Maharashtra government’s landmark Decision for Women’s Empowerment : शासनाने नुकतीच लक्ष्मी मुक्ती ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे महिलांना शेती मालमत्तेवर थेट हक्क प्रदान करणे आहे.
-अर्चना फाटे

मोताळा : महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनाने आता सातबारावर पत्नीचे नाव नोंदणी शून्य खर्चात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शेतमालकीत थेट सहभाग मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लक्ष्मी मुक्ती (Lakshmi Mukti Yojana) ही योजना सुरू केली आहे.

