Akola Election : मतदार यादीचा कार्यक्रम पुन्हा बदलला; महापालिका निवडणुका नवीन वर्षात जाण्याची शक्यता वाढली!

श्रीकांत राऊतअकोला : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रमात पुन्हा बदल झाला आहे. निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रक मंगळवारी (ता.९) जाहीर केले आहे. दुरुस्त केलेल्या अंतिम मतदार याद्या आता दि.१५ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या मतदार यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती व आक्षेप दाखल केले जात आहेत. .मतदार यादी दुरुस्ती प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ लागत असल्याने मनपा निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. दि.२६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिध्द झालेल्या मूळ कार्यक्रमात बदल करून आयोगाने सुधारीत तारखा जाहीर केल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकेला यापूर्वीच मतदार यादीच्या तयारी संदर्भातील निर्देश दिले होते. प्रभागनिहाय मतदार याद्या यापूर्वीच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र मतदार यादीतील हरकती, दुरुस्ती आणि पडताळणीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आली आहे..हरकतींवर सुनावणी घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या यापूर्वी १० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार होत्या. त्यात आता बदल झाला असून, अंतिम मतदार याद्या १५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होतील. प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचना दाखल करण्यापासून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीपर्यंतच्या सर्व तारखा बदलल्या आहेत. मतदार यादीचा कार्यक्रम सुधारित झाल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या जातात की काय, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. आता सुधारित वेळापत्रकानुसार मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी २७ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार असल्याने निवडणूक कार्यक्रम पुढे जाण्याची चिन्हे आहेत..असा आहे सुधारित कार्यक्रमप्रारूप मतदार यादिवर दाखल हरकतीवर निर्णय घेऊन प्रभाग निहाय अंतिम मतदार याद्या अधीप्रमाणित करून प्रसिद्ध करणे:-१५ डिसेंबर २०२५मतदान केंद्रांच्या स्थळांची यादी प्रसिद्ध करणे : २० डिसेंबर २०२५मतदान केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी : २७ डिसेंबर २०२५