अकोला

Akola Election : मतदार यादीचा कार्यक्रम पुन्हा बदलला; महापालिका निवडणुका नवीन वर्षात जाण्याची शक्यता वाढली!

Election Commission : राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम पुन्हा सुधारित केला असून अंतिम याद्या आता १५ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता अधिक दृढ झाली आहे.
Municipal elections may get delayed as the voter list schedule is revised again

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीकांत राऊत

अकोला : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रमात पुन्हा बदल झाला आहे. निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रक मंगळवारी (ता.९) जाहीर केले आहे. दुरुस्त केलेल्या अंतिम मतदार याद्या आता दि.१५ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या मतदार यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती व आक्षेप दाखल केले जात आहेत.

