Prataprao Jadhav : निवडणुका महायुतीच्या एकजुटीनेच लढणार

अकोला - राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती अखंड एकजुटीनेच उतरणार असल्याचे स्पष्ट करत केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय प्रतापराव जाधव यांनी महत्त्वाचे विधान केले. बदलत्या राजकीय घडामोडी, बिहार निवडणूक निकाल आणि जनतेची बदलती मानसिकता पाहता काँग्रेसबाबतचा नाराज भाव अधिक प्रकर्षाने दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला..अकोल्यात माध्यमांशी बोलताना जाधव म्हणाले, जनतेला काँग्रेस नकोय. बिहार निवडणुकीतून हे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातही याच दिशेने परिणाम दिसतील असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुका महायुतीचे सारे घटक पक्ष एकत्र येऊनच लढणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले..महायुतीचे तीन प्रमुख नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त बैठकीत आगामी सर्व निवडणुका एकजुटीनेच लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाधव यांनी सांगितले. त्यामुळे महायुतीतील कोणताही घटक पक्ष स्वतंत्रपणे उमेदवार उभा करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम दिसून येत असल्याचे निदर्शनास जाताच जाधव यांनी कार्यकर्त्यांना स्पष्ट संदेश दिला महायुतीची भूमिका एकच, निवडणुका एकत्र लढायच्या हीच आहे..जिल्हा आणि तालुका स्तरावर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना समन्वयाने काम करण्याच्या, तसेच उमेदवारीसंदर्भातील निर्णय उच्च नेतृत्वाकडेच सोपवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुतीने घेतलेला एकजुटीचा निर्णय आगामी राजकीय समीकरणांना नव्या दिशा देणारा ठरेल, असा अंदाजही जाधव यांनी व्यक्त केला.