Financial Fraud : “विश्वासावरच वार!” गद्रे ऑटोकॉनमध्ये ५.६४ लाखांचा घोटाळा; मॅनेजरसह सहा जण अटकेत

योगेश फरपटअकोला : नामांकित महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा ऑटोमोबाईल डिलरशिप गद्रे ऑटोकॉन प्रा. लि. मध्येच आर्थिक गैरव्यवहाराचा मोठा भंडाफोड झाला असून, कंपनीच्या विश्वासाला तडा देत कर्मचाऱ्यांनीच लाखोंची अफरातफर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वाशिम शाखेतील मॅनेजरसह सहा कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने तब्बल ५ लाख ६४ हजार ८९९ रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत सर्व आरोपींना अटक केली आहे..कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल सुहास गद्रे यांच्या पत्नीने ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिल्यानंतर हा प्रकार अधिकृतपणे उघड झाला. तक्रारीनुसार, वाशिम शाखेतील मॅनेजर पंकज रामकृष्ण सरदार (४६) याच्यासह अतुल अबचार, राहुल लांडगे, पियुष चौधरी, विजय कंकाळ आणि मिनाक्षी चौरपगार-हिवराळे यांनी ग्राहकांकडून जमा झालेली रोख रक्कम कंपनीच्या अधिकृत बँक खात्यात न भरता ती स्वतःच्या अथवा खाजगी खात्यांत वळवली. हा गैरप्रकार दीर्घकाळ सुरू असल्याची शक्यता व्यक्त होत असून, तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची चिन्हे आहेत..या घोटाळ्याचा पर्दाफाश १९ जानेवारी २०२६ रोजी झाला. शिवणी येथील मुख्य कार्यालयात वाशिम शाखेच्या डेली कॅश शीटची नियमित तपासणी करण्यात आली असता मोठी आर्थिक तफावत आढळून आली. सुरुवातीला लेखा त्रुटी असावी, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला; मात्र व्यवस्थापनाने तातडीने अंतर्गत ऑडिट सुरू केले. या ऑडिटमध्ये ५ लाख २९ हजार ८९९ रुपयांची अफरातफर झाल्याचे स्पष्ट झाले आणि कंपनी व्यवस्थापनाचे धाबे दणाणले.प्रकरण आणखी गंभीर बनले ते कंपनीकडून देण्यात आलेल्या सुमारे ३५ हजार रुपये किमतीच्या लॅपटॉप आणि सिमकार्डामुळे. मॅनेजर पंकज सरदार याने ही दोन्ही साधने अद्याप परत न केल्याचे समोर आले आहे. लॅपटॉपमधील माहिती देण्यास तसेच सिमकार्ड सुपूर्द करण्यास त्याने स्पष्ट नकार दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. विशेष म्हणजे २० जानेवारीपासून कोणतीही पूर्वसूचना न देता तो बेपत्ता असल्याचेही उघड झाले आहे. संबंधित सिमकार्डचा गैरवापर झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने तपास यंत्रणा अधिक सतर्क झाली आहे..Chandrapur Crime : पद्मश्री नामांकित डॉक्टरांचा तपास; अवैध किडनी व्यवहारातील मोठे खुलासे; चंद्रपूर पोलिसांची विशेष कारवाई सुरु!.कंपनीचा विश्वास संपादन करून नियोजनबद्ध पद्धतीने आर्थिक फसवणूक केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होताच एमआयडीसी पोलिसांनी मंगळवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी वेगाने सूत्रे हलवत सर्व आरोपींना अटक केली असून, या प्रकरणामागे आणखी कोणाचा हात आहे का, याचा तपास सुरू आहे. आर्थिक व्यवहारांचे रेकॉर्ड, बँक खात्यांची पडताळणी तसेच डिजिटल पुरावे तपासले जात असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.दरम्यान, या घटनेमुळे ऑटोमोबाईल व्यावसायिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडूनच कंपनीची तिजोरी लुटली गेल्याने उद्योग क्षेत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मोठ्या कंपन्यांमध्ये अंतर्गत नियंत्रण आणि आर्थिक देखरेखीची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास उपनिरीक्षक दयाराम राठोड करीत असून, तपासातून आणखी गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती नेमकी किती मोठी आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.