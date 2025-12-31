अकोला

राज्य उत्पादनची माेठी कारवाई! बनावट दारू निर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त; देशी दारूसह ३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त..

purious liquor factory Destroyed in Excise Raid: अकोला जिल्ह्यात बनावट दारू कारखाना उद्ध्वस्त, ३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
State Excise Cracks Down on Spurious Liquor Racket, ₹33 Lakh Haul Recovered

State Excise Cracks Down on Spurious Liquor Racket, ₹33 Lakh Haul Recovered

सकाळ वृत्तसेवा
पातूर/ अकोला: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईत अकोला जिल्ह्यात बनवाट देशी दारू निर्मिती करणारा मोठा कारखाना उध्वस्त करण्यात आला. या कारवाईत ‘रॉकेट देशी दारू - संत्रा’ या ब्रँडच्या एकूण ६५० बॉक्समध्ये भरलेल्या अंदाजे ६५ हजार सिलबंद बाटल्या तसेच अन्य साहित्य असा एकूण ३२ लाख ३४ हजार ४९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. नववर्ष आणि आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अवैध मद्यनिर्मितीविरोधातील मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.

