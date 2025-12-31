राज्य उत्पादनची माेठी कारवाई! बनावट दारू निर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त; देशी दारूसह ३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त..

पातूर/ अकोला: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईत अकोला जिल्ह्यात बनवाट देशी दारू निर्मिती करणारा मोठा कारखाना उध्वस्त करण्यात आला. या कारवाईत ‘रॉकेट देशी दारू - संत्रा’ या ब्रँडच्या एकूण ६५० बॉक्समध्ये भरलेल्या अंदाजे ६५ हजार सिलबंद बाटल्या तसेच अन्य साहित्य असा एकूण ३२ लाख ३४ हजार ४९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. नववर्ष आणि आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अवैध मद्यनिर्मितीविरोधातील मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...दरम्यान मंगळवारी दुपारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उपायुक्त डॉ. पराग नवलकर अमरावती यांनी अकोल्यात पोहचून कारवाईची प्रशंसा करीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतूक करीत मनोबल वाढवले.राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांनी १३ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे झालेल्या आढावा बैठकीत अवैध दारूनिर्मितीवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सह आयुक्त (अंमलबजावणी) अमरावती विभाग प्रसाद सुर्वे यांच्या आदेशान्वये आणि अधीक्षक सीमा झावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अकोला विभागाने ही मोहीम राबवली. .२१ डिसेंबर रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पातूर तालुक्यातील मौजे चिंचखेड येथील शेतशिवारातील अस्थायी शेडवर छापा टाकण्यात आला. येथे बनावट देशी दारू तयार करण्याचा उद्योग सुरू असल्याचे आढळून आले. या ठिकाणी ९० मिली क्षमतेच्या ३५० खोक्यांमधील सुमारे ३५ हजार सिलबंद बाटल्या, मद्यनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे २०० लिटर क्षमतेचे ३५ प्लास्टिक ड्रम, मोटारसायकल, ट्रॅक्टर व ढोली असा २० लाख ३२ हजार ११० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी जवान सुभाष गावंडे यांनी फिर्याद दिली असून पुढील तपास निरीक्षक महेंद्र सोनार करीत आहेत. याच कारवाईदरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार मौजे चिंचखेड येथील किसान पोल्ट्री फार्मवरील कुलूपबंद खोलीवरही छापा टाकण्यात आला..येथे अवैध विक्रीसाठी साठवून ठेवलेल्या ‘रॉकेट देशी दारू – संत्रा’ या ब्रँडच्या ३०० खोक्यांमधील सुमारे ३० हजार बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. जप्त मुद्देमालाची किंमत १२ लाख १ हजार ५०० रुपये असून या गुन्ह्यात जवान आकाश बरडे यांनी फिर्याद दिली आहे. पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक भरतकुमार धुरट (भरारी पथक, अकोला) करीत आहेत. दोन्ही कारवाईत मिळून एकूण ६५० बॉक्स बनावट दारू जप्त करण्यात आली आहे. कारवाईची चाहूल लागताच संशयित आरोपी अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाले असून त्यांचा शोध सुरू आहे..या प्रकरणी महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ चे कलम १५ (१)(ई), ८१, ८३ व १०८ अन्वये गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. घटनास्थळाच्या जागेची व जप्त वाहनांची मालकी निश्चित करण्यासाठी महसूल विभाग व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. या कारवाईत निरीक्षक प्रमोद कांबळे तसेच भरारी पथकातील जवान विशाल बांवलकर, सुभाष गावंडे, योगेश सरप, रमाकांत मुंडे, आकाश बरडे, जयंत शेगोकार, चालक नरेश कास्देकर, प्रविण गजभार, राजेश खिराडे तसेच महिला जवान गीता भास्कर व वैष्णवी मोहन यांनी सहभाग घेतला..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.येथे करा तक्रारबनवाट, अवैध दारू निर्मिती, विक्री किंवा वाहतूक यासंदर्भात माहिती असल्यास नागरिकांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १८००–२१३–१९९९, व्हॉट्सअॅप क्रमांक ८४२२००११३३ किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२–२२६३८८८१ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उपायुक्त डॉ. पराग नवलकर अमरावती यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.