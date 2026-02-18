Akola Crime: ३०० सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर पोलिसांची मोठी कारवाई; अकोला सिव्हिल लाईन छेडछाड प्रकरणातील आरोपी जेरबंद!

-योगेश फरपटअकोला : शहरातील सिव्हिल लाईन परिसर हा शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला जातो. विविध महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस आणि शैक्षणिक संस्था मोठ्या संख्येने येथे असल्याने दररोज हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची वर्दळ असते. मात्र, या गर्दीचा गैरफायदा घेत काही मनचले युवक परिसरात फिरत राहून विद्यार्थ्यांना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी अधूनमधून समोर येत असतात. अलीकडेच घडलेल्या छेडछाडीच्या एका घटनेने संपूर्ण शहरात संतापाची लाट उसळली होती..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासोबत छेडछाड केल्याचा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्यामुळे महिलां व तरुणींच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. नागरिक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्याकडून पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत होती. प्रामुख्याने नगरसेवक आशिष पावित्रकार यांनी आरोपीस पकडण्यासाठी पाठपुरावा केला होता..प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीचा शोध घेऊन त्याला अटक करावी, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित पथकांना देण्यात आले. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखा आणि सिव्हिल लाईन पोलिसांनी संयुक्त तपास मोहीम सुरू केली.आरोपीचा माग काढणे पोलिसांसाठी मोठे आव्हान ठरत होते. घटनेनंतर संशयित फरार झाला होता. मात्र पोलिसांनी हार न मानता तांत्रिक तपास, गुप्त माहिती आणि सीसीटीव्ही पुरावे यांच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित केली. आरोपीच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी परिसरातील तब्बल ३०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासण्यात आले. फुटेजचे बारकाईने विश्लेषण करत संशयिताची ओळख पटविण्यात पोलिसांना यश आले..यानंतर पोलिसांनी सापळा रचत संबंधित आरोपीचा अचूक ठावठिकाणा मिळवला. गुप्त माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या संयुक्त कारवाईत आरोपीला अखेर ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्याला औपचारिक अटक करण्यात आली असून पुढील चौकशी सुरू आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.शहरातील शिक्षण क्षेत्रासाठी सुरक्षित वातावरण अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत पालक व विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे. विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणीही पुन्हा जोर धरू लागली आहे. पोलिसांनीही या घटनेची गंभीर दखल घेत सिव्हिल लाईन परिसरात गस्त वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच संशयास्पद हालचाली आढळल्यास नागरिकांनी त्वरित पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.ही कामगिरी अकोला जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, एसडीपीओ सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनात सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरिक्षक मालती कायटे व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक शंकर शेळके यांच्या नेतृत्वात पिएसआय दिनेश पवार, पोलिस कर्मचारी शक्ती कांबळे, प्रदीप पवार, अक्षय तायडे, पवन शिरसाठ यांनी कामगिरी बजावली.दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या घटनेचा तपास करून अल्पावधीत आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळाल्याने नागरिकांनी पोलिसांच्या तत्परतेचे कौतुक केले आहे. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी अधिक कडक आणि सतर्क यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.