Akola Crime : खडकीत देहव्यवसायावर पोलिसांचा धडाकेबाज छापा; दिल्ली-जयपूर कनेक्शन उघड, चौघे ताब्यात!

अकोला - शहरातील खदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या खडकी परिसरात सुरू असलेल्या देहव्यवसायावर पोलिसांनी अचूक सापळा रचत छापा टाकला. रहिवासी अपार्टमेंटमधील एका फ्लॅटमध्ये हा प्रकार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. छाप्यात तीन महिलांसह एका पुरुष ग्राहकाला ताब्यात घेण्यात आले असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..खदान पोलीस ठाण्याला काही दिवसांपासून खडकी परिसरातील एका अपार्टमेंटमध्ये संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळत होती. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी पोलिसांनी गुप्त पाळत ठेवली. येणाऱ्या-जाणाऱ्या व्यक्तींची नोंद घेण्यात आली तसेच स्थानिक सूत्रांकडून अधिक माहिती गोळा करण्यात आली. संशय अधिक बळावल्याने पोलिसांनी नियोजनबद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला..ठरलेल्या योजनेनुसार पोलिसांच्या पथकाने संबंधित अपार्टमेंटवर छापा टाकला. फ्लॅटमध्ये प्रवेश केल्यानंतर तेथे देहव्यवसाय सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. कारवाईदरम्यान तीन महिलांना तसेच एका पुरुष ग्राहकाला ताब्यात घेण्यात आले. प्राथमिक चौकशीत संबंधित महिलेच्या स्वतःच्या मालकीच्या फ्लॅटमध्ये हा व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे..तपासात आणखी धक्कादायक बाब उघड झाली असून या प्रकरणासाठी दिल्ली आणि जयपूर येथून दोन महिलांना बोलावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यांना आमिष दाखवून आणण्यात आले की अन्य मार्गाने सहभागी करण्यात आले, याबाबत पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या प्रकरणामागे आणखी कोणी सूत्रधार आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे..या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. रहिवासी भागात अशा प्रकारचा व्यवसाय सुरू असल्याचे उघड झाल्याने स्थानिक नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पोलिसांनी अशा अनैतिक व बेकायदेशीर कृत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा दिला आहे..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी , सहाय्यक पोलीस अधिक्षक ईशानी आनंद आणि शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. खदान पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक मनोज केदारे आणि त्यांच्या पथकाने ही छापेमारी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.