Akola Crime : हिवताप अधिकाऱ्यासह लिपिक एसीबीच्या ताब्यात; आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसरात लाचप्रकरणी कारवाई

अकोला - आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसरात असलेल्या जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालयावर बुधवारी दुपारी बुलडाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई केल्याची माहिती आहे. या कारवाईत जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. अतुल शंकरवार आणि लिपिक मंगेश जोशी यांना लाच स्वीकारताना ताब्यात घेतल्याचे समजते..या कारवाईमुळे आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. प्राथमिक माहितीनुसार, लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, कारवाईचे नेमके कारण, लाचेची रक्कम आणि प्रकरणातील इतर तपशील अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत..दरम्यान, लिपिक मंगेश जोशी यांच्याशी संबंधित यापूर्वीही लाच स्वीकारल्याची घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे. शेगाव येथील सईबाई मोटे रुग्णालयात असतानाही त्यांच्याविरुद्ध लाचप्रकरणी कारवाई झाल्याची माहिती आहे.या प्रकरणाबाबत एसीबीकडून अधिकृत माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतरच कारवाईचा नेमका तपशील स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.