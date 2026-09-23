अकोला

Akola Crime : हिवताप अधिकाऱ्यासह लिपिक एसीबीच्या ताब्यात; आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसरात लाचप्रकरणी कारवाई

आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसरात असलेल्या जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालयावर बुलडाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई केली.
dr. atul shankarvar and mangesh joshi

dr. atul shankarvar and mangesh joshi

sakal

योगेश फरपट
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अकोला - आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसरात असलेल्या जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालयावर बुधवारी दुपारी बुलडाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई केल्याची माहिती आहे. या कारवाईत जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. अतुल शंकरवार आणि लिपिक मंगेश जोशी यांना लाच स्वीकारताना ताब्यात घेतल्याचे समजते.

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