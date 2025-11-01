अकोला

Akola Accident: मलकापूर हादरले दोन अपघातांनी! भरधाव वाहनांच्या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

Accident News: शहरातील बुलढाणा रोडवर व निंबारी फाट्यानजीक झालेल्या वेगवेगळ्या दोन अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू तर एक जण गंभीर जखमी झाला. याप्रकरणी मलकापूर शहर पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकांविरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे.
Akola
police
accident
road accident
Traffic
police investigation

