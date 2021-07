एकाच कुटुंबातील चौघांना मारहाण, आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल

मोताळा (जि. बुलडणा) : घरात घुसून एकाच कुटुंबातील चौघांना मारहाण (akola) झाल्याची घटना लासुरा येथे मंगळवारी (ता.२७) सकाळी साडे नऊ वाजता घडली. याप्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी एका आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. (man beat 4 people from same family in motala of akola)

हेही वाचा: वन्यप्राण्यांच्या हैदोसाने गावे झाली कुलूपबंद! शेकडो जमीन पडीक

मलकापूर तालुक्यातील लासुरा येथील सागर जनार्दन अढाव (२८) यांनी बोराखेडी पोलिसांत तक्रार दिली की, फिर्यादी पोस्टमनकडून चुलत भावाचे पाकीट घेण्यासाठी भागवत अढाव यांच्या घरासमोर गेला होता. दरम्यान, गावातील गजानन उत्तमराव अढाव याने तू माझ्या काकांच्या घरासमोर का उभा राहिला, असे म्हणून शिवीगाळ केली. तेव्हा सागर अढाव यांनी त्याची समजूत घातली व स्वतःच्या घरात निघून गेले. दरम्यान, गजानन अढाव याने त्यांच्या घरात घुसून सागर अढाव यांना चापटबुक्क्यांनी मारहाण केली. यावेळी सागरची आई, वडील व पत्नी यांनी आवराआवर केली असता, गजानन अढाव याने त्यांनाही मारहाण केली. तसेच सागरची पत्नी गरोदर असून, तिच्या पोटात लाथ मारली. सोबतच सर्वांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. सागर अढाव यांच्या पत्नीला पोटात लाथ मारल्यामुळे त्रास होत असल्याने तिला उपचारासाठी मलकापूर येथील रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे. याप्रकरणी सागर जनार्दन अढाव यांच्या तक्रारीवरून बोराखेडी पोलिसांनी आरोपी गजानन उत्तमराव अढाव याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक गरुड यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस कॉन्स्टेबल विजय पैठणे, पोलिस कॉन्स्टेबल सुनील भवटे करीत आहेत