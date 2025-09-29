अकोला

Akola Crime: काटेपूर्णा नदीपुलावर थरार; ४२ वर्षीय इसमाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या, गाव हादरले

Akola News: तालुक्यातील उमई-जांभा रस्त्यावरील काटेपूर्णा नदीच्या पुलाजवळ एका ४२ वर्षीय इसमाची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली असून, दुसरा गंभीर जखमी झाल्याने गावात दहशत निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
