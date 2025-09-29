Akola Crime: काटेपूर्णा नदीपुलावर थरार; ४२ वर्षीय इसमाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या, गाव हादरले

मूर्तिजापूर : तालुक्यातील उमई-जांभा रस्त्यावरील काटेपूर्णा नदीच्या पुलाजवळ एका ४२ वर्षीय इसमाची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली असून, दुसरा गंभीर जखमी झाल्याने गावात दहशत निर्माण झाली आहे. .रविवारी (ता.२८) सकाळी ८ वाजताच्या सुमारास हा थरार घडला. यामध्ये दीपक अवधूत वानखडेची हत्या झाली असून, ६५ वर्षीय श्रीराम वानखडे गंभीर जखमी झाले आहेत..पोलिससूत्रांच्या माहितीनुसार, उमई गावातील गजानन विश्वास मानकर या ३५ वर्षीय युवकाने जुन्या वादाचा वचपा काढण्याच्या हेतूने, उमई-जांभा दरम्यान काटेपूर्णा नदीच्या पुलाजवळ दीपक अवधूत वानखडे यांच्याशी वाद घातला. .Akola News: दुर्दैवी घटना!'नदीत पोहायला गेला; घरी परतलाच नाही', पिंपळखुटा येथील तीन मित्र गावातील मन नदीवर पोहायला गेले अन्...वाद विकोपाला जाऊन गजानन मानकर याने दीपक वानखडे यास धारदार शस्त्राने वार करून जागीच ठार केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.