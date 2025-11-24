Akola Crime: मंगरूळपीरमध्ये झोपडपट्टीत शुल्लक कारणावरून धारदार शस्त्राने भोसकून खून; एका आरोपीला पोलिसांनी अटक

मंगरूळपीर : शहरातील मंगलधाम झोपडपट्टीमध्ये शुल्लक कारणावरून झालेल्या वादामध्ये एका व्यक्तीचा धारदार शास्त्राने भोसकून खून झाल्याची घटना ता. २२ नोव्हेंबर रोजी घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपी विरुद्ध गुन्हा करून एका आरोपीस अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी वैभव ज्ञानेश्वर खाडे यांनी फिर्यादीत असे नमूद केले की, माझ्या घरावर विद्युत तारेवर पतंगाचा धागा अडकला असून, या धाग्यामुळे विजेची तार तुटून नुकसान होऊ शकते..आरोपी कार्तिक गजानन गायकवाड (वय २०, रा. मंगलधाम झोपडपट्टी) व गीता गजानन गायकवाड आणि दोन अल्पवयीन मुले यांना हटकले असता आरोपींनी संगणमत करून ज्ञानेश्वर खाडे यांना धारदार शस्त्राने वार करून भोसकले. .Akshay Nagalkar Murder Case : बहुचर्चित अक्षय नागलकर खून प्रकरणातील ९ आरोपी अटकेत; मृतकाचे हाडांचे तुकडे, दोन देशी पिस्तुल अन् वाहनेही जप्त.याप्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून एका आरोपीला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.