Akola Crime: मंगरूळपीरमध्ये झोपडपट्टीत शुल्लक कारणावरून धारदार शस्त्राने भोसकून खून; एका आरोपीला पोलिसांनी अटक

Akola News: शहरातील मंगलधाम झोपडपट्टीमध्ये शुल्लक कारणावरून झालेल्या वादामध्ये एका व्यक्तीचा धारदार शास्त्राने भोसकून खून झाल्याची घटना ता. २२ नोव्हेंबर रोजी घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपी विरुद्ध गुन्हा करून एका आरोपीस अटक केली आहे.
