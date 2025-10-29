Telangana Police : दीड कोटींचे बक्षीस असलेला कुख्यात माओवादी बंडी प्रकाश पोलिसांना शरण; 45 वर्षांपासून माओवादी संघटनेत होता सक्रिय

गडचिरोली : छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात वरिष्ठ माओवादी नेत्यांसह मोठ्या संख्येने वरिष्ठ कॅडरच्या शरणागतीची मालिका सुरू असतानाच हे लोण आता तेलंगणातही पोहोचले असून गेली ४५ वर्षे माओवादी चळवळीत सक्रिय असलेला वरिष्ठ माओवादी नेता आणि तेलंगणा राज्य समिती सदस्य बंडी प्रकाश ऊर्फ प्रभात (Senior Maoist Leader Bandi Prakash) याने मंगळवार (ता. २८) तेलंगणा पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. त्याने तेलंगणचे पोलिस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांच्यासमोर शरणागती पत्करली आहे. त्याच्यावर विविध राज्यांत मिळून दीड कोटींचे बक्षीस होते..बंडी प्रकाश गेल्या ४५ वर्षांपासून माओवादी संघटनेत सक्रिय होता. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील विविध व्यावसायिक स्त्रोतांकडून संघटनेसाठी निधी गोळा करण्यात त्याची प्रमुख भूमिका होती. त्याची शरणागती माओवादी कारवाया संपवण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या सरकारी मोहिमेचे एक मोठे यश मानले जात आहे..Tipu Sultan Palace : टिपू सुलतानचा राजवाडा केला विद्रूप! पॅलेसवर लिहिलं ‘गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई’चं नाव; जनतेत संतापाची लाट.ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यातच महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता आणि पॉलिट ब्युरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनूदादा याने तब्बल ६० सहकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शरणागती पत्करली होती. या घटनेने बसलेल्या मोठ्या धक्क्यातून माओवादी चळवळ सावरत नाही, तोच १७ ऑक्टोबर रोजी छत्तीसगडमधील बस्तर येथे केंद्रीय समितीची सदस्य रूपेशच्या नेतृत्वात एकाच दिवशी तब्बल २१० माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली होती..दोन दिवसांपूर्वीच रविवार (ता. २६) छत्तीसगडच्या कांकेर जिल्ह्यात १३ महिलांसह २१ वरिष्ठ माओवाद्यांनी त्यांच्याकडील शस्त्रांसह शरणागती पत्करली होती. या पार्श्वभूमीवर, तेलंगणातील बंडी प्रकाश याची शरणागती माओवादी चळवळीसाठी मोठा हादरा मानला जात आहे. बंडी प्रकाश याने माओवादी संघटनेत अनेक प्रमुख पदांवर काम केले आहे..‘नॅशनल पार्क एरिया ऑर्गनायझर’म्हणून कार्यरतशरणागती पत्करण्यापूर्वी तो ''नॅशनल पार्क एरिया ऑर्गनायझर'' म्हणून कार्यरत होता. हे माओवादी चळवळीत एक अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाते. भूमिगत होण्यापूर्वी, बंडी प्रकाश कामगार संघटनांमध्ये कार्यरत होता. त्याने सिंगरेनी वर्कर्स युनियनचे अध्यक्षपदावर काम केले होते. या कामगार संघटनेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे मानले जाते. छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि आता तेलंगणा या तिन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात वरिष्ठ माओवादी नेत्यांनी आणि मोठ्या संख्येने माओवाद्यांनी पत्करलेली शरणागती सरकारसाठी माओवादमुक्तीचा मार्ग प्रशस्त करणारी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.