Marathi language: रिक्षाचालकांना मराठीची सक्ती, पण बसस्थानकांवर इंग्रजी फलक; परिवहन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

-मुशीरखान कोटकरदेऊळगाव राजा: रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा बोलता आली पाहिजे, अन्यथा परवाने रद्द करण्याचा इशारा देणाऱ्या परिवहन मंत्रालयाच्या कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्यातील बसस्थानकांवर परिवहन विभागाकडून लावण्यात आलेले मोठमोठे जाहिरात फलक व सूचना चक्क इंग्रजी भाषेत असल्याने, शासनाचे मराठीप्रेम केवळ बोलण्यापुरतेच आहे का? असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मागील महिन्यात मुंबई व ठाणे परिसरातील रिक्षाचालकांना मराठी भाषा बोलता आली पाहिजे, अन्यथा परवाने रद्द करण्यासंदर्भात वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याची मोठी चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मध्यस्थी करावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर, त्यानंतर काही दिवसांतच राज्यातील बसस्थानकांवर मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेतील जाहिरात फलक झळकत असल्याने परिवहन विभागाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा मोठा भाग मराठी भाषिक नागरिकांवर अवलंबून आहे. .बसस्थानकांवर येणाऱ्या प्रवाशांमध्ये ग्रामीण व निमशहरी भागातील नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यातील अनेकांना इंग्रजी भाषेतील जाहिराती व सूचना समजण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे परिवहन विभागाशी संबंधित सूचना, योजना, जाहिराती व मार्गदर्शक फलकांवर मराठीला प्राधान्य मिळणे आवश्यक असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. एकीकडे उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा व टॅक्सी चालविणाऱ्या चालकांना मराठी भाषेची सक्ती करण्याची भूमिका मांडायची आणि दुसरीकडे शासनाच्या अखत्यारीतील बसस्थानकांवर कोट्यवधी रुपये खर्चून लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान द्यायचे, हा विरोधाभास असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे भाषेच्या बाबतीत नियम व अपेक्षा सर्वांसाठी समान असाव्यात, अशी मागणीही पुढे येत आहे..रिक्षाचालकांना मराठीची सक्ती करण्यापूर्वी शासनाने आपल्या बसस्थानकांवरील इंग्रजी जाहिराती आणि सूचनांचे परीक्षण करावे. महाराष्ट्राची प्रशासकीय भाषा मराठी असताना सार्वजनिक ठिकाणी मराठीला प्रथम प्राधान्य मिळणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नियम व अपेक्षा सर्वांसाठी समान असाव्यात. - चंद्रकांत खरात, महाराष्ट्र राज्य युवा पुरस्कारप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, देऊळगाव राजा.Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.\rबसस्थानकात येणारे बहुतांश प्रवासी मध्यमवर्गीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील असतात. त्यातील मोठ्या संख्येने प्रवाशांना इंग्रजी भाषेतील मजकूर समजत नाही. परिवहन विभागाशी संबंधित जाहिराती व सूचना मराठीत असणे आवश्यक आहे. इंग्रजी भाषेतील फलक लावून परिवहन विभागाने प्रवाशांच्या सोयीचा विचार केला नसल्याचे दिसते. संतोष पुजारी, माजी उपनगराध्यक्ष, देऊळगाव राजा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.