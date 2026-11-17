अकोला : अकोला महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील विविध भागांत अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेदरम्यान अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईत हस्तक्षेप केला. यावेळी त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला चांगलेच धारेवर धरत जाब विचारला..या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू असताना आमदार पठाण यांनी थेट घटनास्थळी हस्तक्षेप केल्याने या प्रकाराची शहरात चर्चा सुरू झाली आहे..\rदरम्यान, अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईदरम्यान नेमका कोणता मुद्दा उपस्थित झाला आणि आमदारांनी कर्मचाऱ्याला कोणत्या कारणावरून जाब विचारला, याबाबत अधिक माहिती समोर येणे बाकी आहे. व्हायरल व्हिडिओमुळे महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेची आणि लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.