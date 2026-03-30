Murtizapur-Akola News: पेट्रोल, डिझेल टंचाईच्या अफवेने पेट्रोल पंपावर रांगा; भरीत भर सकाळपासून तीन पेट्रोल पंप बंद; साठा येण्यास विलंबामुळे पंप बंदची माहिती

मूर्तिजापूर: सध्या आखाती देशात सुरू असलेले युद्धाच्या पार्श्वभूमिवर मूर्तिजापूर शहरात डिझल, पेट्रोल मिळणार नसल्याच्या अफवेने नागरिक अनावश्यक ज्वलनशील पदार्थाचा साठा करून स्वतःसह कुटुंबाचे जीवन सुद्धा धोक्यात टाकत आहेत. त्यात रविवारी (ता.२९) शहरातील तीन पेट्रोल पंप साठ्याअभावी बंद असल्याने अफवेत जास्तच भर पडली..प्रशासकिय स्तरावर तसेच वितरकांकडून माहिती घेतली असता शासनाकडे पेट्रोल डिझलचा भरपूर साठा उपलब्ध आहे. मात्र, आता साठा वितरणात थोडा फेरबदल करण्यात आला असून, आधी पेट्रोल, डिझल पेट्रोल संचालकास ॲडव्हान्स पेमेंट न करता वितरित करण्यात येत होता, तोच साठा आता कंपनीकडून पंप संचालकास साठा उपलब्ध करून घेण्याकरिता ॲडव्हान्स पेमेंट कंपनीकडे जमा करावा लागत आहे..Akola News: जिल्हा स्त्री रुग्णालयाला कायमस्वरूपी अधीक्षक; डॉ.बापुराव पवार यांची नियुक्ती : आज पदभार स्वीकारण्याची शक्यता.त्यामुळे त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल साठा एक दोन दिवस मागे पुढे उपलब्ध होत आहे. कोणत्याच पेट्रोल पंपावर कमतरता नसून भरपूर साठा उपलब्ध असल्याची माहिती आहे. मात्र, संपूर्ण मूर्तिजापूर तालुक्यात काही नागरिक गॅस व पेट्रोल, डिझल याचा साठा संपून जाणार असल्याच्या अफवा पसरवित असल्याने नागरिकांमध्ये धांदल उडत आहे..अतिरिक्त साठा आढळल्यास कारवाईचा इशाराआखाती देशांमध्ये युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल, डिझेल, गॅसचा तुटवडा असल्याच्या अफवांना बळी पडू नका. हवे तेवढेच पेट्रोल, डिझल घ्यावे. आपल्याकडे कोणत्याच प्रकारची टंचाई नसल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले असून, कोणीही अतिरिक्त ज्वलनशील पदार्थाचा साठा करून स्वतःचा व कुटुंबाचा जीव धोक्यात टाकू नये. कोणाजवळ अतिरिक्त साठा आढळल्यास जीवनावश्यक कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा शासनाच्या वतीने तहसीलदार शिल्पा बोबडे व पुरवठा निरीक्षक गुप्ता यांनी दिला आहे..पेट्रोल पंप संचालक म्हणतात तुटवडा नाहीपेट्रोल पंप बंद बद्दल पेट्रोल संचालकाशी भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधला असता, इंधनाचा कोणत्याच प्रकारचा तुडवडा नसून पेट्रोल, डिझल साठा वितरित पद्धत मध्ये थोडाफार फेरफार झाल्याने साठा एक दोन दिवस मागे पुढे येत आहे. त्यामुळे व शासकीय कोटा नेहमीसाठी आरक्षित ठेवावा लागतोच, त्याच्या व्यतिरिक्त असलेला साठा संपल्याने पंप नवीन साठा वितरित होईस्तोवर बंद ठेवण्यात आला असून, साठा उपलब्ध होताच पूर्ववत वाटप सुरू होणार आहे. त्यामुळे याबदल कोणीही उलट सुलट चर्चा करून बिनबुडाच्या अफवाला बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.