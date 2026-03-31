Akola News: मूर्तिजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दोन कोटीचा घोटाळा उघड

मूर्तिजापूर: कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे उघडकीस आलेल्या दोन कोटी पेक्षा जास्त रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामुळे शहरासह तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. शेतकरी, अडते आणि बाजार समितीच्या व्यवहाराशी संबंधित घटकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप असूनही मुख्य आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नसल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..या प्रकरणात अलका सुनील अग्रवाल, सुनील ब्रिजमोहन अग्रवाल, केवल सुनील अग्रवाल आणि सलोनी केवल अग्रवाल (पचेरिवाल) यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी केवळ, केवल सुनील अग्रवाल यालाच पोलिसांनी अटक केली असून, उर्वरित तिघे आरोपी अद्याप फरार आहेत. दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या केवल अग्रवाल यास दि.२८ मार्च २०२६ रोजी मूर्तिजापूर न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान बचाव पक्ष आणि सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपीस सात दिवस दि.४ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..या प्रकरणात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अडते व शेतकरी वर्गाच्या वतीने ॲड. सचिन वानखडे यांनी ठोस आणि प्रभावी युक्तिवाद केला. आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर आला असून, पुढील तपासासाठी पोलिस कोठडी आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पोलिस कोठडी मंजूर केली. याप्रकरणी तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपविभागीय अधिकारी अनील जुमळे हे करीत असून, आतापर्यंत २४ अडत्यांनी तक्रार दाखल केली आहे. उर्वरित तक्रार दाखल करुन घेण्यात येत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सदर गैरव्यवहारात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा आरोप असून, त्यामुळे शेतकरी व अडत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर येत आहे. मात्र, इतक्या गंभीर गुन्ह्यात मुख्य आरोपी फरार असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त केला जात आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रांची साखळी आणि फरार आरोपींचा सहभाग उघड करण्यासाठी सखोल व वेगवान तपास आवश्यक आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाकडे मूर्तिजापूरसह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत..या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता रविवारी (ता.२९) बाजार समितीमध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बाजार समितीचे सचिव रितेश मडगे आणि व्यापारी अडतदार मतदारसंघाचे संचालक कीर्ती भारुका, अडतदार असोशियनचे अध्यक्ष सुनील तामखाने, आशीष अग्रवाल, सचिन खोकले, तुलसीदास महल्ले, शिवदास तिरकर, योगेश अग्रवाल, नितीन गुल्हाने, सागर गुल्हाने, प्रदीप कौलखेडे, संदीप वहिले, पवन अग्रवाल, राजेंद्र ठाकरे, अतुल सांगोले, अमोल काळे, प्रदीप गावंडे, संजय नागवान, राहुल धिक्कार, नितीन गुल्हाणे, पुरुषोत्तम अग्रवाल आदी अडतदार उपस्थित होते व त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.."याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला इसम हा सह आरोपी असून, अद्याप मुख्य आरोपी मोकाट आहेत. आमची तपास अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की, त्यांनी लवकरात लवकर मुख्य आरोपीस अटक करून बाजार समिती व अडत्यांना न्याय द्यावा."- रितेष मडगे, सचिव, कृउबास, मूर्तिजापूरआरोपींना अटक कधी?या प्रकरणात केवळ एका आरोपीला अटक करून तपास थांबला आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात असून, उर्वरित आरोपींना अटक करण्यात विलंब का होत आहे, याबाबत पोलिस प्रशासनाने तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. केवळ एका आरोपीच्या अटकेने समाधान होणार नाही; जोपर्यंत मुख्य सूत्रधार जेरबंद होत नाहीत, तोपर्यंत घोटाळ्याचे मूळ समोर येणार नाही. आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष पोलिसांच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे. फरार आरोपींना तत्काळ अटक न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.