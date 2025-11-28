Water Supply Issue : थकबाकी वाढली; ८४ गावांवर जलसंकट; पाणीपुरवठा होणार बंद

अकोला/अकोट - अकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी मजीप्राला जिल्हा परिषदेकडून निधी मिळत नसल्याने मजीप्राने योजनेतून करण्यात येणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.त्यामुळे ८४ गावांवर जलसंकटाचे ढग दाटून आले असून हिवाळ्यातच ग्रामस्थांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. याबाबत मजीप्राने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला पत्र लिहून २५ डिसेंबरपासून पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल, अशी चेतावणी दिली आहे. .जिल्ह्यात ८४ आणि ६४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा यासारख्या प्रमुख याेजनांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना पाणी पुरवठा करण्यात येताे. मात्र पाणीपट्टी माेठ्या प्रमाणात थकली आहे. पाणी सर्वांपर्यंत न पाेहाेचणे, देखभाल, वसुलीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसणे आदींमुळे पाणीपट्टी वसुली हाेत नाही. अनेकदा पाणी पुरवठा खंडित करण्यात येतो. परिणामी जिल्हा परिषदेला स्वउत्पन्नातून देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च करावा लागतो..दरम्यान सध्या ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजनेचे देयक थकीत आहेत. योजनेसाठीचा निधी थकल्याने मजीप्राच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जि.प.ला.कडे निधीची मागणी केली, परंतु त्याकडे सतत दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आता मजीप्राने पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशाराच जि.प.ला पत्राद्वारे दिला आहे..थकबाकीचा डोंगर २१.५७ कोटींचाम.जी.प्रा. मार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत सन २०१२-१३ पासून दरमहा १५.२५ लक्ष रुपये प्रमाणे निधी देण्याचे ठरले होते. परंतु तेव्हापासून जिल्हा परिषदेने कधीही म.जी.प्रा.स परिपूर्ण निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही..मजुरी व साहित्याच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे १ एप्रिल २०२४ पासून दरमहा २५.२८ लक्ष रुपये निधी देण्याबाबत जिल्हा परिषदेला म.जी.प्रा. मार्फत कळवण्यात आले होते. परंतु जिल्हा परिषदेमार्फत त्या प्रमाणात सुध्दा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. सदर कारणास्तव माहे मार्च २०२५ अखेर म.जी.प्रा.ची जिल्हा परिषदेकडे २१.५७ कोटी रुपये निधीची थकबाकी आहे..मजीप्राच्या पत्रात विविध बाबींचा उहापोहमजीप्राच्या पत्रानुसार सद्यस्थितीत म.जी.प्रा.स अकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची देखभाल दुरूस्ती करने अवघड झाले आहे. त्यामुळे खालील कारणास्तव म.जी.प्रा. मार्फत २५ डिसेंबर पासून बंद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खालील बाबी जबाबदार आहेत.जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधी व पुरेसा तांत्रिक वर्ग उपलब्ध असून सुध्दा जिल्हा परिषद योजना हस्तांतरीत करून घेण्यात टाळाटाळ करीत आहे. अकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची मागील थकबाकी देणे बाबत जिल्हा परिषद स्तरावर कोणत्याही प्रकारची तयारी नाही..मजीप्राजवळ निधी उपलब्ध नसल्यामुळे सद्यस्थितीत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील कंत्राटदारांची देखभाल दुरूस्तीची देयके प्रलंबित असल्यामुळे कंत्राटदारांनी योजनेची कामे करण्याबाबत नकार दिलेला आहे.योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती निधी संदर्भात म.जी.प्रा.कडून वारंवार करण्यात आलेल्या पत्र व्यवहारासंदर्भात जिल्हा परिषदेकडून अद्याप पावेतो कोणत्याच प्रकारचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे अकोट ८४ गांवे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तातडीने म.जी.प्रा. कडून हस्तांतरीत करुन घेण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी..तसेच म.जी.प्रा.ची प्रलंबित असलेली थकबाकी तातडीने म.जी.प्रा.स अदा करण्यात यावी. अन्यथा योजनेचा पाणी पुरवठा बंद झाल्यास निमार्ण होणाऱ्या परिस्थितीस सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील, असा उल्लेख मजीप्राच्या पत्रात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.