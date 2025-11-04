Success Story: एकाच वेळी मामा भाचे झाले क्लासवन अधिकारी; एमपीएससी परीक्षेत शिर्ल्याच्या मामा भाच्यांची दमदार कामगिरी

पातूर : तालुक्यातील शिर्ला गावातील मामा व भाचा, राजेंद्र घुगे आणि प्रतीक पारवेकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत, बारावा आणि चौथा क्रमांक मिळवून एकाचवेळी क्लासवन अधिकारी होण्याचा मान मिळवला आहे..प्रतीक पारवेकर हा चार वर्षाचा असताना त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर आई मालती पारवेकर यांनी मुलाला राजेंद्र घुगे यांच्या गावी शिर्ला येथे आणले. आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची होती, मात्र आईने अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत मुलाला शिक्षणाची प्रेरणा दिली..सर्व अडचणींवर मात करत एमपीएससी परीक्षेत प्रतीकने एससी प्रवर्गातून चौथा क्रमांक मिळवला असून, हे यश त्याच्या पहिल्याच प्रयत्नात मिळवलेले आहे. सोबतच राजेंद्र घुगे यांनीही एससी प्रवर्गातून बाराव्या क्रमांकावर यश संपादित केले आहे. एमपीएससीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोघांचाही सत्कार करण्यात आला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कुटुंबाचे पाठबळ ठरले महत्त्वाचेराजेंद्रचे भाऊ आणि प्रतीकचे मामा हेमंत घुगे यांनी दोघांनाही प्रेरणा दिली. प्रतीकची आई मालती पारवेकर यांनीही आयुष्यभर खंबीर साथ दिली..मामानेही संघर्षातून मिळविले यशप्रतीकचा मामा राजेंद्र घुगे यांनीही बालपणातच वडिलांचे छत्र गमावले. केवळ सहा महिन्यांचा असताना पित्याचे निधन झाले. दोन एक्कर शेती आणि हलाखीच्या परिस्थितीत वाढलेले राजेंद्र यांनी आयुष्यभर संघर्ष करत अखेर एमपीएससी परीक्षेत एससी प्रवर्गातून बाराव्या क्रमांकाने यश संपादन केले. त्यांचे मोठे भाऊ हेमंत घुगे यांनी ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून काम करत भाऊ राजेंद्र आणि भाचा प्रतीक यांना आर्थिक आणि मानसिक आधार दिला..एक डबा, एक ध्येय आणि यशपुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी गेलेल्या या मामा-भाच्याने आर्थिक अडचणींना तोंड देत संघर्ष केला. पैसे वाचवण्यासाठी एकाच डब्यातील अन्न दोघे विभागून खात असत. परीक्षेच्या वेळेस घड्याळ विकत घेण्यासाठी सुद्धा पैसे नव्हते, तर मुलाखतीसाठी लागणारा टाय-सूट देखील दोघांनी शेअर करून वापरला. .माझ्या आयुष्यातला हा क्षण शब्दांत सांगता येणार नाही. माझी निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वर्ग १ अधिकारी पदासाठी झाली आहे. हे यश माझ्या आई-वडिलांच्या आशीर्वादाचे, माझ्या बहिणीच्या मायेचा आणि भावाच्या साथीतून मिळालेल्या प्रोत्साहनाचे तसेच शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाचे फळ आहे. या प्रवासात अनेक चढउतार आले परंतु, प्रत्येकवेळी माझ्या बहिणीने माझे मनोबल वाढवले, भावाने प्रत्येक गरज पूर्ण केली. जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करणे आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीत हातभार लावणे, हाच माझा पुढचा संकल्प आहे.- राजेंद्र लिलाबाई किसनराव घुगे.Sangli News: 'सांगलीत रुपाली चाकणकरांसमोर ५५ तक्रारींचा निपटारा'; कौटुंबिक हिंसेची २७ प्रकरणे, दोन महिन्यांत समित्या नेमण्याचे आदेश.माझी वर्ग-१ अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र शासनात निवड झाली आहे. हा क्षण माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा अभिमान आहे. माझ्या आईचा त्याग, तिचं प्रेम आणि तिचा माझ्यावरचा अढळ विश्वास ह्यांनीच मला इथवर आणले. माझ्या मामाचे मार्गदर्शन, भावाचे आणि मावश्यांचे निरपेक्ष प्रेम हे माझ्या प्रवासाचे खरे बळ ठरले. या सगळ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे यश शक्यच झाले नसते. हे यश माझ्या कुटुंबाला विशेषतः आईला अर्पण करतो.- प्रतीक मालती साहेबराव पारवेकर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.