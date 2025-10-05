Akola Municipal Elections: नगरपालिका निवडणुकीचा शंखनाद; मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर, सोमवारी नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण सोडत

अनंत सुपनरकारंजा : राज्य निवडणूक आयोगाने अखेर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतिच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे..निवडणुकांसाठी मतदारांची नावे निश्चित करण्यासाठी १ जुलै २०२५ पर्यंत तयार झालेली विधानसभेची मतदार यादी आधारभूत म्हणून वापरली जाणार आहे. म्हणजेच संबंधित तारखेपर्यंत विधानसभा मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत, त्यांचाच समावेश या नगरपालिकांच्या मतदार यादीत केला जाईल..या कार्यक्रमात नवीन मतदार नोंदणी करता येणार नाही. विशेष म्हणजे विधानसभा मतदार यादीत नसलेल्या व्यक्तींना आता या निवडणूक कार्यक्रमात नाव नोंदविता येणार नाही. त्यामुळे अनेक इच्छुक मतदारांना या निवडणुकीतून वंचित राहावे लागणार आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या कार्यक्रमात केवळ प्रभागनिहाय मतदार यादीतील त्रुटींवर आक्षेप नोंदविणे, दुरुस्त्या मागणे किंवा नावांच्या चुकीच्या नोंदी सुधारण्यासाठी अर्ज करणे यालाच परवानगी दिली जाईल. मात्र नवीन नावे समाविष्ट करता येणार नाहीत. जाहीर मतदार यादी कार्यक्रमानुसार ८ ऑक्टोबर प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करणे, प्रारुप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी ८ ऑक्टोबर ते १२ ऑक्टोबर आहे..१३ ऑक्टोबर अंतिम प्रभागनिहाय मतदार याद्या अधिप्रमाणित करुन प्रसिध्द करणे, २८ ऑक्टोबरला मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्द करणे आणि ७ नोव्हेंबरला प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी तयार करण्यात येणार आहे. संबंधित मुख्याधिकारी यांनी विधानसभेच्या मतदार याद्यांचे बाबींचा विचार करुन प्रभागनिहाय विभाजन करावे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे..नगरपालिकांची निवडणूक जाहीर झाल्याने स्थानिक राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विविध पक्षांनी आधीपासूनच तयारीला सुरुवात केली होती. मात्र मतदार यादीतील मर्यादा लक्षात घेता अनेक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अनेक नागरिकांनी आधी विधानसभा मतदार यादीत नाव नोंदवलेले नसल्यामुळे या निवडणुकीत त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही..Kolhapur Politics : रणधुमाळी मिनीविधानसभेची; कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर.मतदान हा आमचा लोकशाही हक्क आहे, मात्र केवळ तांत्रिक मर्यादांमुळे आम्हाला मतदानापासून वंचित केले जात आहे, अशी नाराजी व्यक्त होत आहे. वेळेअभावी स्वतंत्र नवी नोंदणी प्रक्रिया राबविणे शक्य नसल्याने विधानसभा मतदार यादीचाच आधार घेतला जात आहे. त्यामुळे या यादीतील त्रुटी दुरुस्त करणे हेच नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका केवळ स्थानिक पातळीवरील राजकारण ठरवणार नाहीत, तर पुढील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे..नगराध्यक्षपदासाठी सोमवारी आरक्षणमुंबई मंत्रालयात नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सोमवारी ता. ६ ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे नगरपालिका क्षेत्रात राजकीय वातावरण तापले असून इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. आरक्षण सोडतीनंतर नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.