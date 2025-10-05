अकोला

Akola Municipal Elections: नगरपालिका निवडणुकीचा शंखनाद; मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर, सोमवारी नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण सोडत

Municipal Elections Announced: राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. नवीन मतदार नोंदणी नाही, फक्त त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अनंत सुपनर

कारंजा : राज्य निवडणूक आयोगाने अखेर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतिच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे.

