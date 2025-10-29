अकोला

Akola : पूजेच्या ताटात ठेवलेली पाच ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी गाईने गिळली; 'मेटल डिटेक्टर'ने लावला अंगठीचा शोध, नेमकं काय घडलं?

Unusual Bhau Beej Incident Shocks Murhadevi Village : मुऱ्हादेवी येथे भाऊबीजेच्या दिवशी गाईने पूजेतील सोन्याची अंगठी गिळल्याने गोंधळ उडाला. डॉ. रोशन वेरुळकर यांनी मेटल डिटेक्टरच्या साहाय्याने शस्त्रक्रिया करून अंगठी बाहेर काढली.
Akola News

Akola News

esakal

आनंद चिठोरे
Updated on

पथ्रोट (अकोला) : पूजेच्या ताटात ठेवलेली पाच ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी (Gold Ring) नैवेद्यासोबत नजरचुकीने गाईला खाऊ घालण्यात (Murhadevi Akola News) आल्याची घटना भाऊबीजेच्या दिवशी मुऱ्हादेवी येथे घडली. ही चूक लक्षात आल्यावर घरातील अख्खे कुटुंब चिंतेत होते. परंतु पथ्रोट येथील पशुधन विकास अधिकारी डॉ. रोशन वेरुळकर यांनी मेटल डिटेक्टरद्वारे शोध घेऊन गाईवर यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्यानंतर ती सोन्याची अंगठी बाहेर काढून कुटुंबाच्या हवाली करण्यात आल्याची अफलातून घटना येथे घडली.

Loading content, please wait...
Akola
gold
Cow
veterinary doctor
veterinary center

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com