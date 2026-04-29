Akola News: डुकरं-बकरी चोरीचा प्रयत्न फसला; दोघांवर गुन्हा दाखल

मूर्तिजापूर: शहरातील वडरपुरा परिसरात दोन डुकरं व एक बकरी चोरी करून दुचाकीवरून पळवून नेण्याचा प्रयत्न स्थानिकांच्या सतर्कतेमुळे उधळून लावण्यात आला. या प्रकरणी दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मारहाण व जीवे मारण्याच्या धमकीमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी अमर रामसिंग सोदे (वय ४०, रा. वडरपुरा) यांच्या मालकीची दोन डुकरं व एक बकरी अशी सुमारे २० हजार रुपयांची जनावरे आरोपींनी संगनमताने चोरून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..ही घटना सोमवार, ता. २७ एप्रिल रोजी रात्री ११.३० वाजताच्या सुमारास अन्नपूर्णा माता मंदिराच्या मागील बाजूस स्टेशन विभागात घडली. आरोपी पवन संजय गुंजाळ (वय २२) व विशाल शाम टाक (वय २८, दोघेही रा. वडरपुरा) यांनी संबंधित जनावरे मोटारसायकलला बांधून नेत असताना फिर्यादी व स्थानिकांनी त्यांना रंगेहाथ पकडले..यावेळी आरोपींनी फिर्यादीस लोटलाट करून मारहाण केली. या झटापटीत फिर्यादीच्या उजव्या हाताच्या करंगळीच्या नखाला दुखापत झाली. याचवेळी आरोपींनी फिर्यादीच्या पत्नीस शिवीगाळ करत फिर्यादी, त्यांचा भाऊ व पुतण्याला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण पसरले होते..दरम्यान, आरोपींपैकी पवन गुंजाळ याच्यावर यापूर्वीही तब्बल १२ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे, तर विशाल टाक याच्यावरही दोन गुन्ह्यांची नोंद आहे. या प्रकरणी मूर्तिजापूर शहर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ३०३ (२), ६२, ११५ (२), ३५१ (३), ३५२, ३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही आरोपींकडून चोरीस गेलेली जनावरे जप्त करण्यात आली असून, पुढील तपास ठाणेदार अजीत जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलदार योगेश लोनकर करीत आहेत.