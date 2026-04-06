Akola News: घरकुलाचा जिना कोसळला;बालिका जखमी; निकृष्ट बांधकामाबद्दल संतापाची लाट

मूर्तिजापूर: जुनी वस्ती परिसरातील जुन्या घरकुल परिसरात निकृष्ट बांधकामाचा धक्कादायक प्रकार दुपारच्या दरम्यान समोर आला असून, घराचा जिना कोसळून १४ वर्षीय नमिरा खान ही मुलगी गंभीर जखमी झाल्याची घटना शनिवारी (ता.४) दुपारी २.३० वाजताच्या दरम्यान घडली..घटनेमुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, नमिरा खान ही तिच्या घरात नेहमीप्रमाणे काम करत असताना अचानक घराचा जड जिना तिच्या अंगावर कोसळला. मोठा आवाज होताच परिसरातील नागरिकांनी धाव घेतली..ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नमिराला तातडीने बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते.ही घरकुले २०१०-११ दरम्यान उभारण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या काही वर्षांतच इमारतींची अवस्था धोकादायक बनल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..त्यावेळच्या तपासण्या आणि 'थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन' प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही घटना केवळ अपघात नसून प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे गंभीर उदाहरण असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आता तरी प्रशासन जागे होऊन ठोस पावले उचलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावेघटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण असून, इतर घरकुलांच्या सुरक्षिततेबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित ठेकेदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. शहरातील सर्व धोकादायक घरकुलांचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.