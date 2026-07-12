Akola: स्टोअररुमचे कुलूप तोडून एक लाखांच्या ॲल्युमिनियम तारा लंपास

मूर्तिजापूर: शहरातील पाचडे ले-आऊट परिसरात भररात्री अज्ञात चोरांनी स्टोअररुमचे कुलूप तोडून सुमारे एक लाख रुपयांच्या ॲल्युमिनियम तारा चोरून नेल्याची घटना शुक्रवारी (ता.१०) उघडकीस आली. या प्रकरणी मूर्तिजापूर शहर पोलिसांनी महिंद्रा कंपनीच्या दोन वाहनांसह अनोळखी आरोपींविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निलेश एकनाथ तायडे (रा. पाचडे ले-आऊट, मूर्तिजापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तायडे हे एका खासगी कंपनीत सुपरवायझर म्हणून कार्यरत आहेत. घटना दि.१० जुलै रोजी पहाटे १.१५ ते सायंकाळी ७.११ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. फिर्यादी घरी झोपले असताना त्यांना रात्री कटरचा आवाज ऐकू आला..Thane DCC Bank : ठाणे जिल्हा बँकेवर भाजप-शिवसेना महायुतीचा झेंडा! रवींद्र चव्हाण-एकनाथ शिंदेंच्या 'चाणक्यनीती'मुळे बविआचा गेम ओव्हर, नवे अध्यक्ष कोण?.त्यांनी स्टोअररुमकडे धाव घेतली असता एक अनोळखी व्यक्ती तेथून पळून जाताना दिसला. त्यानंतर पाहणी केली असता स्टोअररुमचे कुलूप तोडून आत ठेवलेल्या ॲल्युमिनियम तारा चोरीस गेल्याचे निदर्शनास आले. चोरीस गेलेल्या मुद्देमालामध्ये कंडक्टर ॲल्युमिनियम तारेचे दोन बंडल (अंदाजे २०० किलो) किमत ६५ हजार रुपये, जीआय अर्थिंग वायरचे एक बंडल (अंदाजे ८० किलो) किमत पाच हजार रुपये तसेच कंडक्टर ॲल्युमिनियम तारेचे आणखी एक बंडल (अंदाजे १०० किलो) किमत ३० हजार रुपये, असा एकूण एक लाख रुपयांचा माल असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..Maharashtra Politics : शरद पवारांचं वय झालंय, ते आता थकलेत, 'राष्ट्रवादी'ने कोणत्यातरी पक्षासोबत जावे; मंत्री चंद्रकांतदादांचा थेट सल्ला.या चोरीत महिंद्रा कंपनीचे एमएच-३० बीडी-४६९८ क्रमांकाचे जिटो वाहन, एमएच-३० बीयू-७९९८ क्रमांकाचे बर्गमन मोपेड तसेच आणखी एका अनोळखी इसमाचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मूर्तिजापूर शहर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ३०५, ३३१(४) व ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास ठाणेदार धर्मेंद्र जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अंमलदार सचिन दांदळे करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.