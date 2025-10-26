अकोला

Akola Accident: तिहेरी अपघातात एक जागीच ठार, नऊ जखमी

Accident News: ग्रामीण पोलिस ठाणे अंतर्गत असलेल्या पायटागी जवळ तिहेरी विचित्र अपघातात एक जागीच ठार, तर लहान मुलासह नऊ जण जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी सायंकाळी ७.३० वाजेदरम्यान ही
Akola Accident

Akola Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मूर्तिजापूर : ग्रामीण पोलिस ठाणे अंतर्गत असलेल्या पायटागी जवळ तिहेरी विचित्र अपघातात एक जागीच ठार, तर लहान मुलासह नऊ जण जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२४) सायंकाळी ७.३० वाजेदरम्यान ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Akola
police
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com