Akola Accident: तिहेरी अपघातात एक जागीच ठार, नऊ जखमी

मूर्तिजापूर : ग्रामीण पोलिस ठाणे अंतर्गत असलेल्या पायटागी जवळ तिहेरी विचित्र अपघातात एक जागीच ठार, तर लहान मुलासह नऊ जण जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२४) सायंकाळी ७.३० वाजेदरम्यान ही घटना घडली. .अपघातात ऑटोचा चुराडा होऊन, लोणी टाकळी, ता.नांदगाव, जि.अमरावती येतील ३२ वर्षीय ऑटो चालक जागीच ठार झाला. ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आपत्कालीन पथकाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने जखमींना स्थानिक लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिल्हा रुग्णालयात उपचाराकरिता रवाना करून गंभीर जखमींना तत्काळ प्रथमोपचार करून अकोला शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले..दर्यापूरकडून मूर्तिजापूरकडे येणारा ऑटो (एमएच २७ बीएच ८०७५), मूर्तिजापूरकडून दर्यापूरकडे जाणारे चारचाकी वाहन (एमएच ३० बीएल ७६००) व पायटागी जवळ लगतच्या शेतातून रोडवर येत असलेले ट्रॅक्टर, असे तिन्ही वाहनांची एकमांकांना जबर धडक झाली..यात ऑटोचालक मोहित बंडू कुबडे जागीच ठार झाला, तर महेश मुगल वय २८ (सोनाला), राणी विपुल मेहरे वय ३ (टाकरखेड), प्राची विपुल मेहरे वय ७ (टाकरखेड), वैभवी विपुल मेहरे वय ३२ (टाकरखेड), अन्वी विपुल मेहरे (टाकरखेड), निर्मला विठ्ठलराव गायकवाड (दातवी), शुभम मेहरे वय २७ (लाखपूरी), राहुल मोहन वानखेडे (लोणी), साची संदीप जलमकर वय ३२ (मूर्तिजापूर) हे जखमी झाले..Petrol Explosion: पेट्रोलच्या भडक्यात भाजलेल्या दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू.ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे प्रभारी ठाणेदार गणेश नावकर, पोलिस उपनिरीक्षक चंदन वानखेडे, एएसआय संजय खंडारे, दीपक कानडे, हेकॉ ज्ञानेश्वर रडके यांनी जखमींना उपचारार्थ लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..