Truck Accident: नागपूर मुंबई महामार्गावर भीषण ट्रक अपघात, चालक व क्लीनरचा मृत्यू

मूर्तिजापूर : नागपूर-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर ग्राम कुरुम शिवारातील तीन पुलाजवळ दि.७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्रीचे सुमारास आयशर ट्रकचा भीषण अपघात झाला..एमएच-२९-बीएफ-६०७४ क्रमांकाचा ट्रक नागपूर येथून संभाजीनगरकडे लोखंडी पाइप घेऊन जात असताना अचानक चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रक रस्त्यावरील डिव्हायडर ओलांडून विरुद्ध दिशेने पुलाजवळील खोल दरीत जाऊन पडला..अपघाताच्या धक्क्याने ट्रकमधील लोखंडी पाइप ट्रकच्या केबिनमध्ये जाऊन पडले व ते थेट चालक अनिसउद्दीन रफिकउद्दीन काझी आणि क्लीनर मोहम्मद रेहान मोहम्मद नाजिम दोन्ही रा. जोहर नगर बुलडाणा यांच्या अंगावर कोसळले..Car and Truck Accident : कार अन् ट्रकच्या भीषण अपघातात सहा ठार, तीन जखमी ; ट्रकचालक घटनास्थळावरून फरार.या गंभीर अपघातात दोघेही अत्यवस्थ जखमी होऊन जागीच ठार झाले. घटनेची माहिती मिळताच माना पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. सदर अपघाताचा पुढील तपास माना पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार गणेश नावकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो. हवा. दीपक सोळंके करीत आहेत..