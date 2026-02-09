अकोला

Truck Accident: नागपूर मुंबई महामार्गावर भीषण ट्रक अपघात, चालक व क्लीनरचा मृत्यू

Nagpur Mumbai Highway: नागपूर-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर आयशर ट्रकचा भीषण अपघात; चालक अनिसउद्दीन काझी आणि क्लीनर मोहम्मद नाजिम यांचा जागीच मृत्यू. ट्रकवरील लोखंडी पाइप कोसळून झालेला हादरवणारा अपघात.
Truck Accident

Truck Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मूर्तिजापूर : नागपूर-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर ग्राम कुरुम शिवारातील तीन पुलाजवळ दि.७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्रीचे सुमारास आयशर ट्रकचा भीषण अपघात झाला.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
accident
road accident
Truck
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.