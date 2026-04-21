Akola News: नांदेड–आसनसोल उन्हाळी विशेष रेल्वेगाडी अकोला थांबणार; प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा

अकोला: उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांदरम्यान प्रवाशांची वाढलेली गर्दी लक्षात घेऊन अतिरिक्त प्रवासी भार कमी करण्यासाठी दक्षिण मध्य रेल्वे, नांदेड विभागामार्फत हजूर साहिब नांदेड-आसनसोल दरम्यान उन्हाळी विशेष रेल्वेगाडी चालविण्यात येणार आहे. ही गाडी अकोला रेल्वे स्टेशनवर थांबणार असल्याने त्याचा फायदा स्थानिक प्रवाशांना मिळेल. .त्यानुसार गाडी क्रमांक ०७७०१ हजूर साहिब नांदेड-आसनसोल विशेष ही गाडी २१ एप्रिल २०२६ (मंगळवार) रोजी हजूर साहिब नांदेड (२३:५० वाजता) येथून सुटेल व आसनसोल (१२:०० वाजता) येथे गुरुवारी पोहोचेल. ही गाडी मार्गातील पूर्णा, हिंगोली, वाशिम (०४.५२ वाजता) तर अकोला येथे (०६:५० वाजता) पोहोचेल..त्यासोबतच बडनेरा, नागपूर, गोंदिया, दुर्ग, रायपूर, बिलासपूर, झारसुगुडा, राऊरकेला, टाटानगर, चांदिल आणि पुरुलिया येथे थांबा घेईल. परतीच्या प्रवासात गाडी क्रमांक ०७७०२ आसनसोल-हजूर साहिब नांदेड विशेष ही गाडी २३ एप्रिल २०२६ (गुरुवारी) रोजी आसनसोल (१४.०० वाजता) येथून सुटेल व हजूर साहिब नांदेड (००.४५ वाजता) येथे शनिवारी पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात गाडी वरील सर्व थांबे घेईल व अकोला येथे (१८.३० वाजता), वाशीम (१९:५२ वाजता) पोहोचेल..या गाडीमध्ये एकूण २४ डबे असतील. त्यामध्ये ०२ एसी टू टियर, ०६ एसी थ्री टियर, १० स्लीपर क्लास, ०४ जनरल सेकंड क्लास आणि ०२ एसएलआर डबे असतील. प्रवाशांनी या विशेष रेल्वेगाडीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.